2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Holiday 2026: तैयार हो जाइए छुट्टियों के लिए! 2026 में 3 स्थानीय अवकाश तय, कलेक्टर का आदेश जारी

Holiday 2026: स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 02, 2026

Holiday

फोटो: पत्रिका

Holiday 2026: स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।

आदेश के अनुसार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर को दुर्गा महानवमी तथा 11 नवंबर को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। यह आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा और इसी आधार पर संबंधित कार्यालयों में अवकाश रहेंगे।

Holiday 2026: छत्तीसगढ़ का छुट्टी कैलेंडर.. 2026 में 15 लॉग वीकेंड

वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाशों की सूची में कुल 107 दिन शामिल हैं, जिनमें 8 सार्वजनिक अवकाश, 28 सामान्य अवकाश (शनिवार और रविवार को छोड़कर) तथा 61 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। हालांकि ऐच्छिक अवकाश कर्मचारियों को नियमानुसार सीमित संख्या में ही लेने (Holiday 2026) की अनुमति होगी।

नए साल में कुल 15 लॉन्ग वीकेंड बनने जा रहे हैं। जनवरी माह में 2 जनवरी को अवकाश लेने पर 1 से 4 जनवरी तक लॉन्ग वीकेंड बनेगा, वहीं 24, 25 और 26 जनवरी को लगातार छुट्टियां रहेंगी। फरवरी में कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है, जबकि मार्च में 20 से 22 मार्च, अप्रैल में 3 से 5 अप्रैल, मई में 1 से 3 मई तक लॉन्ग वीकेंड बनेंगे। इसके अलावा 25 मई को अवकाश लेने पर 23 से 26 मई तक लगातार छुट्टियों का लाभ मिलेगा।

प्रमुख पर्व कब जानिए…

15 फरवरी को महाशिवरात्री
4 मार्च को होली
19 मार्च को चैत्र नवरात्र प्रारंभ
20 मार्च को चेट्रीचंड
26 मार्च को रामनवमीं
2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव
19 अप्रैल को अक्षय तृतीया
16 जुलाई को जन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति
17 अगस्त को नाग पंचमी
28 अगस्त को रक्षाबंधन
4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज
25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी
11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र प्रारंभ, घटस्थापना
19 अक्टूबर को दुर्गा महानवमीं
20 अक्टूबर को दशहरा
29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत
6 नवंबर को धनतेरस
8 नवंबर को नरक चतुर्दशी
9 नवंबर को कार्तिक अमावश्या दिवाली
10 नवंबर को गोवर्धन पूजा
11 नवंबर को भाई दूज
25 दिसंबर को क्रिसमस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Holiday 2026: तैयार हो जाइए छुट्टियों के लिए! 2026 में 3 स्थानीय अवकाश तय, कलेक्टर का आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: नया साल लगने से पहले हुआ हादसा, बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, अन्य गंभीर

Road-accident
राजनंदगांव

CG Accident: नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे ITI स्टूडेंट्स की मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा

CG Accident: नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे ITI स्टूडेंट्स की मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा
राजनंदगांव

सनातन हवा में तैर रहा, अध्यात्म पीछे छूट गया...

सनातन हवा में तैर रहा, अध्यात्म पीछे छूट गया... चाय वाले बाबा का तीखा बयान, धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कही बड़ी ये बात...(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Accident: नए साल से पहले हादसा, अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, युवती की मौके पर मौत

राजनंदगांव

शराब दुकान खुलने पर बवाल!

शराब दुकान खुलने पर बवाल! मोहारा वार्ड के लोगों ने सड़क जाम कर किया जोरदार विरोध, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.