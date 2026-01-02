Holiday 2026: तैयार हो जाइए छुट्टियों के लिए! 2026 में 3 स्थानीय अवकाश तय, कलेक्टर का आदेश जारी

फोटो: पत्रिका
Holiday 2026: स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालयों में छुट्टियों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सामान्य पुस्तक परिपत्र में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
आदेश के अनुसार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 19 अक्टूबर को दुर्गा महानवमी तथा 11 नवंबर को भाई दूज (दीपावली) के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। यह आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा और इसी आधार पर संबंधित कार्यालयों में अवकाश रहेंगे।
वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाशों की सूची में कुल 107 दिन शामिल हैं, जिनमें 8 सार्वजनिक अवकाश, 28 सामान्य अवकाश (शनिवार और रविवार को छोड़कर) तथा 61 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। हालांकि ऐच्छिक अवकाश कर्मचारियों को नियमानुसार सीमित संख्या में ही लेने (Holiday 2026) की अनुमति होगी।
नए साल में कुल 15 लॉन्ग वीकेंड बनने जा रहे हैं। जनवरी माह में 2 जनवरी को अवकाश लेने पर 1 से 4 जनवरी तक लॉन्ग वीकेंड बनेगा, वहीं 24, 25 और 26 जनवरी को लगातार छुट्टियां रहेंगी। फरवरी में कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है, जबकि मार्च में 20 से 22 मार्च, अप्रैल में 3 से 5 अप्रैल, मई में 1 से 3 मई तक लॉन्ग वीकेंड बनेंगे। इसके अलावा 25 मई को अवकाश लेने पर 23 से 26 मई तक लगातार छुट्टियों का लाभ मिलेगा।
15 फरवरी को महाशिवरात्री
4 मार्च को होली
19 मार्च को चैत्र नवरात्र प्रारंभ
20 मार्च को चेट्रीचंड
26 मार्च को रामनवमीं
2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव
19 अप्रैल को अक्षय तृतीया
16 जुलाई को जन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति
17 अगस्त को नाग पंचमी
28 अगस्त को रक्षाबंधन
4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज
25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी
11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र प्रारंभ, घटस्थापना
19 अक्टूबर को दुर्गा महानवमीं
20 अक्टूबर को दशहरा
29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत
6 नवंबर को धनतेरस
8 नवंबर को नरक चतुर्दशी
9 नवंबर को कार्तिक अमावश्या दिवाली
10 नवंबर को गोवर्धन पूजा
11 नवंबर को भाई दूज
25 दिसंबर को क्रिसमस
