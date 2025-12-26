शराब दुकान खुलने पर बवाल! मोहारा वार्ड के लोगों ने सड़क जाम कर किया जोरदार विरोध, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG Liquor Shop: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मोहारा वार्ड में प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने के विरोध में गुरुवार को वार्डवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। जैसे ही लखोली वार्ड क्षेत्र में दोबारा शराब दुकान खोलने की जानकारी मिली, सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया।
प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर घंटों तक ट्रक और छोटे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर सीएसपी सहित पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और दोपहर करीब चार बजे तक आंदोलन जारी रहा। वार्डवासियों का कहना है कि इससे पहले भी घनी आबादी वाले इलाके में प्रीमियम शराब दुकान खोली गई थी, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था।
उस समय आबकारी विभाग द्वारा दुकान हटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर उसी वार्ड में शराब दुकान खोलने से लोगों में गहरा रोष है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि शराब दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।
वार्डवासियों ने बताया कि उन्होंने पहले भी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी, इसके बावजूद दुकान खोलने की कार्रवाई की गई। वार्ड निवासी जयकिशन शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग ने दुकान हटाने का आश्वासन दिया है। हालांकि, वार्डवासियों ने साफ किया है कि जब तक शराब दुकान पूरी तरह नहीं हटाई जाती, उनका विरोध जारी रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग