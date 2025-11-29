CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज

तलाशी लेने पर दोनों ट्रक के अंदर 100-100 बोरी गुटखा मिला। पुलिस के द्वारा जब ट्रक के कागजात की जांच की गई तो माल की बिल्टी का नंबर व गाड़ी के नंबर में अंतर था। प्रथम दृष्टिया, गुटखा की अवैध रूप से परिवहन की संभावना पर, पुलिस के द्वारा बीएनएसएस की धारा 106 के तहत माल को जब्त किया गया है। साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।