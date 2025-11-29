Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज

CG News: गुटखा की अवैध रूप से परिवहन की संभावना पर, पुलिस के द्वारा बीएनएसएस की धारा 106 के तहत माल को जब्त किया गया है। तलाशी लेने पर दोनों ट्रक के अंदर 100-100 बोरी गुटखा मिला।

less than 1 minute read
जशपुर

image

Love Sonkar

Nov 29, 2025

CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज

200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया (Photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने गुटखा से भरा दो ट्र्क पकड़ा है। ट्रक में करीब 200 बोरा गुटखा था। साथ ही दो संदेहियों को भी पकड़ा है। दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोनों ट्रक उत्तर प्रदेश की है। फ़िलहाल जशपुर पुलिस दोनों संदेहियों से पूछताछ कर रही है।

गुटखा की अवैध रूप से परिवहन की संभावना पर, पुलिस के द्वारा बीएनएसएस की धारा 106 के तहत माल को जब्त किया गया है। तलाशी लेने पर दोनों ट्रक के अंदर 100-100 बोरी गुटखा मिला। जिले में एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है, जिसके तहत जशपुर पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली

इसी क्रम में आज पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि दो ट्रक में भारी मात्रा में अवैध रूप से गुटखा का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना लोदाम क्षेत्र से उक्त दो संदेही अशोक नीलेंड ट्रक क्रमांक UP 78- 0511 व UP 78- KT 7986 को घेराबंदी कर रोका गया।

ट्रक के अंदर 100-100 बोरी गुटखा

तलाशी लेने पर दोनों ट्रक के अंदर 100-100 बोरी गुटखा मिला। पुलिस के द्वारा जब ट्रक के कागजात की जांच की गई तो माल की बिल्टी का नंबर व गाड़ी के नंबर में अंतर था। प्रथम दृष्टिया, गुटखा की अवैध रूप से परिवहन की संभावना पर, पुलिस के द्वारा बीएनएसएस की धारा 106 के तहत माल को जब्त किया गया है। साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

29 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज

