CG Dhan Kharidi: धान केंद्र में 6.55 करोड़ की गड़बड़ी, ऑथराइज्ड ऑफिसर सहित 6 पर FIR दर्ज

पुलिस ने धान खरीद सब-सेंटर के मेला इंचार्ज शिशुपाल यादव (39 साल) को गिरफ्तार कर लिया है। वह झारमुंडा गांव का रहने वाला है। उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में दूसरे आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपेक्स बैंक के नोडल ऑफिसर राम कुमार यादव (61 साल) की रिपोर्ट के मुताबिक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कोनपारा के धान खरीद सब-सेंटर पर साल 2024-25 में कुल 1,61,250 क्विंटल धान खरीदा जाना दिखाया गया, जबकि मिलों और कलेक्शन सेंटरों को सिर्फ 1,40,663.12 क्विंटल धान ही भेजा गया।