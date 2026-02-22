22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

Crime News: पिता ने गुस्से में बेटी की कर दी हत्या, टांगी से वार कर उतार दिया मौत के घाट

Crime: विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता ने घर में रखी टांगी के पिछले हिस्से से बेटी के सिर पर वार किया। गंभीर चोट लगने के कारण बिंदिया मौके पर ही मृत हो गई।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Love Sonkar

Feb 22, 2026

पति ने की पत्नी की हत्या (File Photo)

Crime News: जशपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पिता ने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी बिंदिया लकड़ा (23 वर्ष) पर टांगी से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी पिता लौरेस लकड़ा (47 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जामटोली की है। जानकारी के अनुसार, बिंदिया लकड़ा आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत थी और घर के पास नया मकान बनवाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान घर निर्माण के लिए ईंट-गिट्टी और पैसे को लेकर पिता और बेटी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।

18 फरवरी 2026 को प्रार्थिया अनुषा लकड़ा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि पिता लौरेस लकड़ा ने मकान निर्माण के लिए ईंट-गिट्टी मंगाने और पैसे देने की बात शुरू की, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी पिता ने घर में रखी टांगी के पिछले हिस्से से बेटी के सिर पर वार किया। गंभीर चोट लगने के कारण बिंदिया मौके पर ही मृत हो गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी चोट को मौत का मुख्य कारण बताया गया।पुलिस ने आरोपी पिता लौरेस लकड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपराध की स्वीकारोक्ति की।

हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना पारिवारिक विवाद और आवेश में की गई हिंसा का उदाहरण है। घर निर्माण और पैसे को लेकर पैदा हुए विवाद ने पिता को इतना आक्रोशित कर दिया कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 04:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Crime News: पिता ने गुस्से में बेटी की कर दी हत्या, टांगी से वार कर उतार दिया मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप

दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर... 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
जशपुर

CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बस और हाईवा की टक्कर में 24 यात्री घायल, मची चीख पुकार

जशपुर में 24 यात्री घायल (photo source- Patrika)
जशपुर

CG Tourism: जशपुर में सामुदायिक पर्यटन को नई पहचान, तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव

CG Tourism: जशपुर में सामुदायिक पर्यटन को नई पहचान, तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव
जशपुर

True Friendship Story: दोस्ती और त्याग का अनोखा उदाहरण

मुस्कान के लिए मंज़िल आसान! 1 किमी तक ट्राईसिकल धकेलते दोस्त, जानें सच्ची दोस्ती की अनोखी कहानी...(photo-patrika)
Patrika Special News

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश(photo-patrika)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.