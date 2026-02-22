Crime News: पिता ने गुस्से में बेटी की कर दी हत्या, टांगी से वार कर उतार दिया मौत के घाट

हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना पारिवारिक विवाद और आवेश में की गई हिंसा का उदाहरण है। घर निर्माण और पैसे को लेकर पैदा हुए विवाद ने पिता को इतना आक्रोशित कर दिया कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी।