11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जशपुर

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश… घटना ने खड़े किए कई सवाल, आत्महत्या या कुछ और?

CG News: शुक्रवार देर रात पूरन तालाब के पास एक खेत में रखे पुआल में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 11, 2026

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश(photo-patrika)

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार देर रात पूरन तालाब के पास एक खेत में रखे पुआल में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मृतक ने पहले कीटनाशक जहर का सेवन किया और फिर आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

CG News: मृतक की पहचान, बाजार में लगाता था दुकान

मृतक की पहचान समसुल्हक खान (50 वर्ष) निवासी बिलाईटांगर, पत्थलगांव के रूप में हुई है। वह रोजाना प्लास्टिक का सामान लेकर बाजार-हाट में दुकान लगाया करता था और इसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।

हिसाब करने निकला था घर से, मोबाइल छोड़ गया पीछे

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की शाम समसुल्हक खान घर से यह कहकर निकले थे कि वे प्रकाश सिंह के गोदाम में हिसाब-किताब करने जा रहे हैं। इस दौरान वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे। देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।

गोदाम में छूटी डायरी और झोला

परिजनों द्वारा प्रकाश सिंह से संपर्क करने पर बताया गया कि हिसाब हो चुका था और समसुल्हक खान वहां से निकल चुके थे। हालांकि उनकी हिसाब की डायरी और झोला गोदाम में ही छूट गया था, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई।

खेत में खड़ी मिली लूना, पुआल में जलता मिला शव

तलाश के दौरान जशपुर रोड स्थित पूरन तालाब के पास मछली बाजार के नजदीक खेत में उनकी लूना टीवीएस एक्सएल खड़ी मिली। आसपास खोजबीन करने पर खेत में रखे पुआल में आग लगी दिखाई दी। पास जाकर देखने पर समसुल्हक खान पुआल में जली अवस्था में मिले, जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

जांच में जुटी पुलिस, परिजन सदमे में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। वहीं, इस दर्दनाक घटना से परिजन गहरे सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 08:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश… घटना ने खड़े किए कई सवाल, आत्महत्या या कुछ और?

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime News: प्रेमिका ने प्रेमी संग ऐश करने अपने ही घर डाल दिया डाका, लग्जरी कार सहित iPhone खरीदा, रांची में पार्टी करते पकड़ाई

जशपुर

CG Dhan Kharidi: धान केंद्र में 6.55 करोड़ की गड़बड़ी, ऑथराइज्ड ऑफिसर सहित 6 पर FIR दर्ज

6 करोड़ का धान खरीदी घोटाला (photo source- Patrika)
जशपुर

सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा

फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
जशपुर

CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज

CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज
जशपुर

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप…

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप...(photo-patrika)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.