मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश… घटना ने खड़े किए कई सवाल, आत्महत्या या कुछ और?

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार देर रात पूरन तालाब के पास एक खेत में रखे पुआल में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मृतक ने पहले कीटनाशक जहर का सेवन किया और फिर आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।