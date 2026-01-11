मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश… घटना ने खड़े किए कई सवाल, आत्महत्या या कुछ और?

मोबाइल छोड़ा, डायरी छूटी और मिली जली लाश(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार देर रात पूरन तालाब के पास एक खेत में रखे पुआल में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि मृतक ने पहले कीटनाशक जहर का सेवन किया और फिर आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
मृतक की पहचान समसुल्हक खान (50 वर्ष) निवासी बिलाईटांगर, पत्थलगांव के रूप में हुई है। वह रोजाना प्लास्टिक का सामान लेकर बाजार-हाट में दुकान लगाया करता था और इसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।
परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की शाम समसुल्हक खान घर से यह कहकर निकले थे कि वे प्रकाश सिंह के गोदाम में हिसाब-किताब करने जा रहे हैं। इस दौरान वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे। देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।
परिजनों द्वारा प्रकाश सिंह से संपर्क करने पर बताया गया कि हिसाब हो चुका था और समसुल्हक खान वहां से निकल चुके थे। हालांकि उनकी हिसाब की डायरी और झोला गोदाम में ही छूट गया था, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई।
तलाश के दौरान जशपुर रोड स्थित पूरन तालाब के पास मछली बाजार के नजदीक खेत में उनकी लूना टीवीएस एक्सएल खड़ी मिली। आसपास खोजबीन करने पर खेत में रखे पुआल में आग लगी दिखाई दी। पास जाकर देखने पर समसुल्हक खान पुआल में जली अवस्था में मिले, जिनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। वहीं, इस दर्दनाक घटना से परिजन गहरे सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
जशपुर
छत्तीसगढ़
