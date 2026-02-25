25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

CG News: अंडे से भरी ट्रक ने मारी टक्कर, स्कूल जा रहे शिक्षक की मौत

CG News: बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Love Sonkar

Feb 25, 2026

CG News: अंडे से भरी ट्रक ने मारी टक्कर, स्कूल जा रहे शिक्षक की मौत

CG News: सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ, जब स्कूल जा रहे शिक्षक को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में शिक्षक की मौत हो गयी। पूरी घटना जशपुर जिले के कुनकुरी–लावाकेरा स्टेट हाईवे पर तपकरा थाना क्षेत्र के सिंगीबहार के पास हुई, जहां अंडों से लदे ट्रक और बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक शिक्षक की पहचान धनंजय मिश्रा के रूप में हुई है, जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि धनंजय मिश्रा प्रतिदिन की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे। इसी दौरान सिंगीबहार के पास सामने से आ रहे अंडों से लदे ट्रक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिक्षक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल शिक्षक को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। चिकित्सकों की टीम ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन चोटें अत्यधिक गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर यह आमने-सामने की टक्कर का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि वाहन की गति, सड़क की स्थिति और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है तथा वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 05:01 pm

Published on:

25 Feb 2026 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG News: अंडे से भरी ट्रक ने मारी टक्कर, स्कूल जा रहे शिक्षक की मौत

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: पिता ने गुस्से में बेटी की कर दी हत्या, टांगी से वार कर उतार दिया मौत के घाट

जशपुर

13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप

दरिंदों ने पहले रास्ता रोका फिर... 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ किया गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
जशपुर

CG Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बस और हाईवा की टक्कर में 24 यात्री घायल, मची चीख पुकार

जशपुर में 24 यात्री घायल (photo source- Patrika)
जशपुर

CG Tourism: जशपुर में सामुदायिक पर्यटन को नई पहचान, तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव

CG Tourism: जशपुर में सामुदायिक पर्यटन को नई पहचान, तमिलनाडु से आए पहले अतिथि ने सामुदायिक होमस्टे में किया सुकून भरे ग्रामीण जीवन का अनुभव
जशपुर

True Friendship Story: दोस्ती और त्याग का अनोखा उदाहरण

मुस्कान के लिए मंज़िल आसान! 1 किमी तक ट्राईसिकल धकेलते दोस्त, जानें सच्ची दोस्ती की अनोखी कहानी...(photo-patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.