CG News: अंडे से भरी ट्रक ने मारी टक्कर, स्कूल जा रहे शिक्षक की मौत

CG News: सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ, जब स्कूल जा रहे शिक्षक को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में शिक्षक की मौत हो गयी। पूरी घटना जशपुर जिले के कुनकुरी–लावाकेरा स्टेट हाईवे पर तपकरा थाना क्षेत्र के सिंगीबहार के पास हुई, जहां अंडों से लदे ट्रक और बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।