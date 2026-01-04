CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में ऐतिहासिक रिकॉर्ड! किसानों को मिला 94,960 करोड़ रुपए का भुगतान

उन्होंने बताया कि धान किसानों को रेकॉर्ड 25,265 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिनमें वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़ और 2024-25 में 11,976 करोड़ रुपए शामिल हैं। 33 हजार गन्ना किसानों को 92.57 करोड़ रुपए का गन्ना बोनस दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 1.89 लाख किसानों को 854 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। खरीफ 2025 से धान के अलावा अन्य फसलों के किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।