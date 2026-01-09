CG Crime News: प्रेमिका ने प्रेमी संग ऐश करने अपने ही घर डाल दिया डाका, लग्जरी कार सहित iPhone खरीदा, रांची में पार्टी करते पकड़ाई

इस पूरे मामले की पटकथा किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती।पुलिस जांच के अनुसार, मीनल निकुंज अक्सर घर की साफ-सफाई के बहाने अपने चाचा के कमरे में जाया करती थी। एक दिन उसकी नजर दीवान के भीतर रखी एक अटैची पर पड़ी। जब उसने अटैची खोली तो उसमें रखे नकदी के बंडल और सोने के जेवरात देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। शुरुआत में उसने बिना किसी को बताए आईफोन खरीदने के लिए करीब दो लाख रुपये निकाल लिए। जब इस बात की किसी को भनक नहीं लगी, तो उसका हौसला और बढ़ गया।