CG Crime News: प्रेमिका ने प्रेमी संग ऐश करने अपने ही घर डाल दिया डाका, लग्जरी कार सहित iPhone खरीदा, रांची में पार्टी करते पकड़ाई

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गर्लफ्रेंड ने अपने ब्वायफ्रेंड को ऐश कराने घर में डाका डाल दिया। लाखों रुपये से भरे कैश और जेवहरात लेकर फरार हुई लड़की अपने ब्वायफ्रेंड के साथ होटल में पार्टी मनाते पकड़ी गयी है।
पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र की है। प्यार की सनक और लालच ने कॉलेज छात्रा को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने ही घर में डाका डाल दिया। कॉलेज में पढ़ने वाली युवती मीनल निकुंज ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने आरटीओ चाचा विजय निकुंज के घर से लाखों रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए।
इस पूरे मामले की पटकथा किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती।पुलिस जांच के अनुसार, मीनल निकुंज अक्सर घर की साफ-सफाई के बहाने अपने चाचा के कमरे में जाया करती थी। एक दिन उसकी नजर दीवान के भीतर रखी एक अटैची पर पड़ी। जब उसने अटैची खोली तो उसमें रखे नकदी के बंडल और सोने के जेवरात देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। शुरुआत में उसने बिना किसी को बताए आईफोन खरीदने के लिए करीब दो लाख रुपये निकाल लिए। जब इस बात की किसी को भनक नहीं लगी, तो उसका हौसला और बढ़ गया।
सोशल मीडिया में हुई दोस्ती
इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती अनिल प्रधान से हुई, जो जल्द ही प्रेम संबंध में बदल गई। कुछ ही समय में दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब बॉयफ्रेंड अनिल को पैसों की जानकारी मिली, तो दोनों ने मिलकर लगातार अटैची से पैसे निकालने शुरू कर दिए। चोरी के पैसों से पिकनिक, पार्टियां, होटल में ठहरना और शराब जैसी मौज-मस्ती चलती रही।15 लाख रुपए नगद निकालेलेकिन मामला यहीं नहीं रुका।
लालच की पराकाष्ठा तब हुई, जब मीनल ने दादी से कमरे की चाबी चुरा ली और पूरी अटैची ही बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के हवाले कर दी। अटैची खोलने पर करीब 15 लाख रुपये नकद, सोने के बिस्किट और कीमती जेवरात निकले।
इसके बाद आरोपियों ने चोरी के पैसों से रायपुर में एक विला बुक किया, जन्मदिन की पार्टी की और लाखों रुपये उड़ा दिए। इतना ही नहीं, चोरी की रकम से करीब 25 लाख रुपये की एक लग्जरी कार भी खरीद ली गई।
