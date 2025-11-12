CG Crime: रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जान से मारने की देता था धमकी

रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर दुष्कर्म का केस दर्ज (Photo Patrika)
CG Crime: राजधानी से लगे आरंग थाने में एक युवती ने खाद्य विभाग के सेवानिवृत्त सहायक खाद्य अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से की शिकायत में युवती ने बताया कि खाद्य विभाग के सेवानिवृत्त सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से 2018-19 में उससे दोस्ती की।
इसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी। इस दौरान दुबे ने शादी का प्रलोभन देकर 2021 में पीड़िता के घर जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की बात की तो दुबे अपनी बात से पलट गया और जान से मारने की धमकी देने लगा।
आरोपी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने आरंग थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि रायपुर में पदस्थापना के दौरान संजय दुबे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद तत्कालीन खाद्य विभाग की संचालक ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया था।
