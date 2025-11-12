एकलव्य हॉस्टल में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, पंखे से लटकता मिला शव, परिजनों ने की जांच की मांग

Student Suicide Case: केरेगांव थाना प्रभारी ने बताया कि यह आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जांच सभी संभावित एंगल से की जा रही है। पुलिस ने कमरे से छात्र का मोबाइल फोन और नोट्स जब्त कर लिए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।