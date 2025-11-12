एकलव्य हॉस्टल में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, पंखे से लटकता मिला शव, परिजनों ने की जांच की मांग

एकलव्य हॉस्टल में 17 वर्षीय छात्र की मौत (photo source- Patrika)
Student Suicide Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां केरेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरीडीह स्थित एकलव्य आवासीय छात्रावास में 12वीं कक्षा के छात्र ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान हिमांशु नेताम (17 वर्ष) के रूप में हुई है। वह छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था।
जानकारी के मुताबिक, देर रात घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। छात्रावास के अन्य छात्रों ने हिमांशु को फांसी पर लटकते देखा और तत्काल प्रबंधन को सूचना दी। सूचना मिलने पर केरेगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
मृतक छात्र के परिजनों का कहना है कि हिमांशु खुशमिजाज और पढ़ाई में होनहार था, इसलिए यह आत्महत्या उन्हें संदिग्ध लग रही है। परिजनों ने कहा कि हॉस्टल के अंदर ऐसी घटना कैसे हो गई और प्रबंधन क्या कर रहा था? उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
Student Suicide Case: केरेगांव थाना प्रभारी ने बताया कि यह आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जांच सभी संभावित एंगल से की जा रही है। पुलिस ने कमरे से छात्र का मोबाइल फोन और नोट्स जब्त कर लिए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
धमतरी
छत्तीसगढ़
