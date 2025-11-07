CG News: सुरही नदी ने एक बार फिर ली मासूम की जान, नहाने गया पांचवीं का छात्र डूबा, डेढ़ माह में दूसरी मौत

नहाने गया पांचवीं का छात्र डूबा (Photo Patrika)
CG News: सुरही नदी एक बार फिर मासूम की जान ले गई। बुधवार को ग्राम डेहरी के खर्री घाट में नहाने गया 11 वर्षीय छात्र छबिलाल यादव, पिता मुकेश कुमार यादव, की नदी में डूबने से मौत हो गई। छबिलाल कक्षा पांचवीं का छात्र था। जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब कुछ बच्चे छुट्टी के बाद नदी में नहाने गए थे।
प्राथमिक जांच में पता चला है कि नदी की गहराई, तेज धार और तलहटी में घास या फंदे में पैर फंस जाने के कारण यह दुर्घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही देवकर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।
सुरही नदी में यह डेढ़ माह के भीतर दूसरी मौत है। इससे पहले 20 सितंबर को इसी नदी के बनिया घाट (देवकर) में नहाने के दौरान 10 वर्षीय एक स्कूली बालक की डूबने से मौत हुई थी।
लगातार हो रहीं ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि अभिभावकों को बच्चों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि गांवों में छुट्टी के बाद बच्चे बिना किसी वयस्क की मौजूदगी में नदी में नहाने चले जाते हैं। ऐसे में किसी विपरीत परिस्थिति में सहायता न मिल पाने से जान जोखिम में पड़ जाती है।
