CG News: सुरही नदी ने एक बार फिर ली मासूम की जान, नहाने गया पांचवीं का छात्र डूबा, डेढ़ माह में दूसरी मौत

CG News: सुरही नदी एक बार फिर मासूम की जान ले गई। बुधवार को ग्राम डेहरी के खर्री घाट में नहाने गया 11 वर्षीय छात्र छबिलाल यादव, पिता मुकेश कुमार यादव, की नदी में डूबने से मौत हो गई। छबिलाल कक्षा पांचवीं का छात्र था। जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब कुछ बच्चे छुट्टी के बाद नदी में नहाने गए थे।