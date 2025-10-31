6वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

मृतक छात्र सुनील पोड़ियामी, ग्राम गाटम (दंतेवाड़ा) का निवासी था। परिजनों के अनुसार, उसे तीन दिन पहले ही नवोदय विद्यालय हॉस्टल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह जब अन्य छात्र नहाने के लिए हॉस्टल के बाथरूम की ओर गए, तो उन्होंने सुनील को बाथरूम के पीछे फंदे से लटका देखा। साथियों ने तुरंत कपड़ा काटकर नीचे उतारा और स्थानीय अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।