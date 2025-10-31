Patrika LogoSwitch to English

दंतेवाड़ा

6वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

CG News: दंतेवाड़ा जिले के बारसूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के छात्र सुनील पोड़ियामी ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 31, 2025

छठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

छठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)

CG News: दंतेवाड़ा जिले के बारसूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां कक्षा 6 के छात्र सुनील पोड़ियामी (11 वर्ष) ने अपने हॉस्टल के बाथरूम के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही बारसूर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल भेजा गया है।

मृतक छात्र सुनील पोड़ियामी, ग्राम गाटम (दंतेवाड़ा) का निवासी था। परिजनों के अनुसार, उसे तीन दिन पहले ही नवोदय विद्यालय हॉस्टल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार सुबह जब अन्य छात्र नहाने के लिए हॉस्टल के बाथरूम की ओर गए, तो उन्होंने सुनील को बाथरूम के पीछे फंदे से लटका देखा। साथियों ने तुरंत कपड़ा काटकर नीचे उतारा और स्थानीय अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

पुलिस जांच में जुटी, सुसाइड नोट नहीं मिला

घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।फिलहाल पुलिस हॉस्टल के अन्य छात्रों और विद्यालय कर्मियों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट हो सके। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी।

नए भर्ती छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा नए भर्ती छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उनका कहना है कि छात्रों के साथ सत व्यवहार किया जाता है और शिकायत करने पर अभिभावकों को भी धमकाया जाता है। परिजनों का आरोप है कि यही प्रताड़ना सुनील की आत्महत्या का कारण बन सकती है।

विद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित, बंद हुआ गेट

CG News: घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिना प्राचार्या की अनुमति के किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा।मीडिया कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को भी हॉस्टल अधीक्षक या स्टाफ से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जनपद सदस्य बैसु राम मंडावी ने बताया कि उन्हें भी विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।

Updated on:

31 Oct 2025 11:50 am

Published on:

31 Oct 2025 10:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / 6वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

