रायपुर

Raipur News: आरंग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मिली मंजूरी, शिक्षा का नया युग होगा प्रारंभ

Raipur News: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों के विस्तार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विद्यालय न केवल आरंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि आस-पास के ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की नई चेतना जागृत करेगा।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 06, 2025

Raipur News: आरंग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मिली मंजूरी, शिक्षा का नया युग होगा प्रारंभ

आरंग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मिली मंजूरी (Photo Patrika)

Raipur News: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्यसमिति ने रायपुर जिले के आरंग में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा, यह पहल प्रदेश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों के विस्तार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विद्यालय न केवल आरंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि आस-पास के ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की नई चेतना जागृत करेगा। सीएम ने कहा, केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा का नया युग प्रारंभ हो रहा है।

