टोपी-जूते उतारकर टीआई ने धीरेंद्र शास्त्री को किया प्रणाम, वायरल VIDEO पर मचा बवाल

टीआई का धीरेन्द्र शास्त्री को प्रणाम (photo source- Patrika)
Dhirendra Shastri viral video: वर्दी पहने थानेदार द्वारा टोपी-जूते उतारकर बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री को एयरपोर्ट में प्रणाम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसको लेकर तरह-तरह के सवाल हो रहे हैं। गुरुवार को भिलाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कथावाचक माना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में सरकारी प्लेन से उतरे। उस समय माना टीआई मनीष तिवारी की ड्यूटी थी।
कथावाचक को देखकर टीआई ने पहले अपने जूते उतारे। इसके बाद टोपी उतारकर उनके पैर छूए। इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। थानेदार के इस कृत्य को कई लोग अनुशासनहीनता मान रहे हैं, तो कई लोग कार्रवाई की मांग करने लगे। दूसरी ओर कथावाचक के सरकारी प्लेन के इस्तेमाल पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वे शासकीय विमान से उतरते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया में नई बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए राज्य के खजाने का दुरुपयोग बताया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री की किस संवैधानिक हैसियत के कारण उनके लिए विमान भेजा था। सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करें। यह राज्य के खजाने पर डकैती के समान है। उन्होंने कहा, वे हिन्दू समाज और सनातन के धर्मगुरु नहीं है। वे कथावाचक हो सकते हैं।
वीडियो सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग थानेदार तिवारी को ट्रोल भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि थानेदार ने किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं की है और न ही नियमों का उल्लंघन किया है।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिन बघेल ने पंडित शास्त्री पर अंध विश्वास फैलाने जैसे आरोप लगाए थे। इसके जवाब में उन्होंने बघेल को देश छोडक़र जाने की सलाह दी थी। अब शुक्रवार को बघेल ने पंडित शास्त्री को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी।
Dhirendra Shastri viral video: बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही उनका धंधा है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े महापुरुष हैं, वे हमारे मठ-मंदिरों में बैठे साधु-महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ कर के दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। वो हमें सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है? मेरे ससुराल में ही 5 साधु हैं, इनके तरह ढोंगी नहीं हैं। बघेल ने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से कथावाचक हैं वे लोग बहुत मुश्किल से अपना आश्रम या घर चला पा रहे हैं। भगवत भजन करते हैं और भक्ति-ज्ञान के बारे में बताते हैं।
छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कथावाचक पवन दीवान रहे हैं, उनके आश्रम के हालात देख लीजिए। वो मंत्री, सांसद और विधायक भी रहे हैं, जिंदगी भर कथावाचन किया, उनकी स्थिति देख लो और दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की स्थिति देख लो। सरकारी विमान में घूम रहे हैं। बड़े-बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों-अरबों के मालिक बन गए हैं। जब इनके झाड़-फूंक से, दिव्य दरबार से लोग ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज, अस्पताल क्यों खोल रहे हैं?
