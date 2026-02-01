जमीन की रजिस्ट्री कराने जिस दोस्त के साथ आया, उसी के 36.50 लाख रुपये कर दिए पार

पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पिरदा निवासी ज्ञानप्रकाश पांडे ने थाना सिविल लाइन में सोमवार को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि पिरदा स्थित भूमि का 36,50,000 रुपए में गंगूराम यादव से सौदा करने आए थे। अपने साथी नितिन सोनी के साथ कार से रजिस्ट्री ऑफिस, कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी मल्टीलेवल पार्किंग महतारी चौक में खड़ी की थी। प्रार्थी ने कार की चाबी मित्र नितिन को देकर वह रजिस्ट्री कार्यालय चले गए। कुछ देर बाद नितिन ने फोन कर बताया कि कार में रखे थैले के रुपए चोरी हो गए हैं।