भाभी ने टोका तो ननद ने मासूम भतीजी को मारकर, पूरे परिवार को…

यह वारदात जितनी हैवानियत भरी हुई है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह सन्न रह गया। खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा हैरान हैं कि किस तरह से एक घर की लड़की ने अपनी भाभी और अपनी भतीजी की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में लड़की के प्रेमी का प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ सामने नहीं आया है। पुलिस जांच पड़ताल में पता चला है की घटना के समय वह लड़का जिसे यह लड़की प्यार करती थी घटनास्थल से करीब दो हजार किलोमीटर की दूरी पर था। जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति ने नशीली गोलियां लाकर दी हैं उसका रोल इस पूरी घटना में संदिग्ध है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। अपस्ताल में घायल महिला की हालत में सुधार है लेकिन वह अभी खतरे से बाहर नहीं है।इस घटना के बाद से पूरा परिवार सकते में है और गांव में भी लोग सन्न हैं।