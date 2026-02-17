पुश अप करता है ये रोबोट, जहां इंसान नहीं जा सकता वहां जाएगा ‘स्काउट’, बचा सकेगा कई जानें

Robot in AI Impact Summit 2026: राजधानी नई दिल्ली इन दिनों तकनीक और नवाचार के संगम की गवाह बन रही है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित हो रहा इंडिया एआई इम्पेक्ट सम्मेलन देश की अग्रणी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। इस आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसने उद्योग जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।