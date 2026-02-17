17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Train चार्ट बनने के बाद भी मिलेगा रिफंड! 90% यात्रियों को नहीं पता IRCTC Train Refund Rules, जान लें पूरा प्रोसेस

Train Refund policy: ट्रेन छूटने के बाद भी घबराएं नहीं, सही समय पर TDR फाइल कर आप अपना टिकट रिफंड बचा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

Feb 17, 2026

railway ticket refund process

railway ticket refund| Image Source- ChatGpt

Railway Refund Rules: भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन कभी-कभी किसी तकनीकी कारण, मौसम या कई दिक्कतों से ट्रेन लेट हो जाना आम बात है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, 'अब टिकट का क्या होगा?' यहीं काम आता है, IRCTC का TDR सिस्टम। जिसकी जानकारी हो तो आप अपने ट्रेन का रिफंड आसानी से ले सकते है।

How To Get Refund Of Railway Ticket: पूरी प्रक्रिया समझते हैं

रेलवे की रिफंड प्रक्रिया को लेकर हमेशा से ही यात्रियों में भ्रम दिखता रहा है। कई लोगों को लगता है की अगर उनकी ट्रेन लेट हो गई, छूट गई या ट्रेन चार्ट बन गया तो टिकट के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जबकि यह सच नहीं है, भारतीय रेलवे में कुछ खास परिस्थितियों में यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा या Part Refund (कुछ हिस्सा) देने का प्रावधान है। बस यात्रियों को सही समय पर सही प्रक्रिया अपनानी जरूरी है।

Train Refund Policy: TDR क्या है?


TDR यानी Ticket Deposit Receipt एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिससे आप अपने टिकट का रिफंड रेलवे से ले सकते हैं। जब यात्री किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाते, तो वे IRCTC वेबसाइट पर जाकर TDR फाइल कर सकते हैं। बिना TDR फाइल किए रिफंड की उम्मीद करना सही नहीं है।

Train Refund Rules: किन हालात में मिल सकता है रिफंड?

  • रेलवे के नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में रिफंड का प्रावधान है।
  • अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो गई हो और यात्री यात्रा न करे।
  • आपका सफर लम्बा हों और आपने कनेक्टिंग टिकट बुक कर रखे हो और ट्रेन आने में देरी के कारण आपकी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाए।
  • आपको जो टिकट मिला है उसके कोच या क्लास में बदलाव हो जाए।
  • आपने एसी कोच में टिकट बुक की है और वहां का एसी काम न करे (शर्तों के साथ)।
  • टिकट कन्फर्म न हो और यात्रा शुरू न की गई हो।

हालांकि, आपकी ट्रेन छूट गई हो तो ऐसे हर मामले में रिफंड मिलना तय नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि ट्रेन में देरी या आपको हुई समस्या रेलवे की ओर से थी या नहीं।

TDR Filing Process: ऑनलाइन TDR कैसे करें फाइल?

  • IRCTC की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • ‘My Transactions’ सेक्शन में जाएं।
  • ‘File TDR’ विकल्प चुनें।
  • अपना PNR चुनकर यात्रा नहीं कर पाने का सही कारण दर्ज करें।
  • सबमिट करने के बाद ‘TDR History’ में स्टेटस देखें।
  • Train Refund status जरूर चेक करें।

Train Refund Time: कितने दिन में मिलता है पैसा?

रिफंड मिलने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते है। जांच पूरी होने के बाद आपका पैसा उसी खाते या जिस तरीके से आपने पेमेंट किया है उस माध्यम से आपको लौटा दिया जाता है। ध्यान रखें, TDR फाइल करने की एक तय समय-सीमा होती है। देरी होने पर क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Musical Road India: गजब टेक्नोलॉजी! ये सड़क गाती है ‘Jai Ho’ गाना, मुंबई की 500 मीटर सड़क क्यों बनी देश की सबसे अनोखी रोड?
टेक्नोलॉजी
Musical Road India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Technology / Train चार्ट बनने के बाद भी मिलेगा रिफंड! 90% यात्रियों को नहीं पता IRCTC Train Refund Rules, जान लें पूरा प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

भारत में खाना बनाना अब आसान, Gen Z ने रसाई तक पहुंचाया AI, सिर्फ आवाज से चलेगा स्मार्ट चम्मच

Impact India AI Summit 2026
टेक्नोलॉजी

AI Summit 2026: एआई की मदद से बनेंगे गहने, भारत में लॉन्च हुई ग्रीन लग्जरी ज्वेलरी, अब यूं तराशे जाएंगे हीरे

India AI Impact Summit 2026
टेक्नोलॉजी

Valentine Week में AI Dating पर पहुंचे लोग, क्या अब असली रिश्तों की जगह लेगा वर्चुअल प्यार?

Ai Dating Cafe NYC
टेक्नोलॉजी

खेत में खुद बरसेगी बारिश, रेन गन सिस्टम से खुश हैं किसान, आखिर क्या है ये Rain Gun तकनीक?

Rain Gun Irrigation System
टेक्नोलॉजी

Musical Road India: गजब टेक्नोलॉजी! ये सड़क गाती है ‘Jai Ho’ गाना, मुंबई की 500 मीटर सड़क क्यों बनी देश की सबसे अनोखी रोड?

Musical Road India
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.