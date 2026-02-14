14 फ़रवरी 2026,

टेक्नोलॉजी

Musical Road India: गजब टेक्नोलॉजी! ये सड़क गाती है ‘Jai Ho’ गाना, मुंबई की 500 मीटर सड़क क्यों बनी देश की सबसे अनोखी रोड?

Musical Road Mumbai: नरीमन पॉइंट-वर्ली स्ट्रेच पर खास रंबल स्ट्रिप्स से गाड़ी चलाते ही सुनाई देती है ‘जय हो’ की धुन।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

Feb 14, 2026

Musical Road India

Musical Road India(Image-'X')

Musical Road In India: मुंबई की 500 मीटर लंबी म्यूजिकल रोड इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मुंबई शहर की पहचान बन चुकी इस रोड पर ऐसा प्रयोग किया गया है, जो अब तक भारत में कहीं नहीं दिखा। Chhatrapati Sambhaji Maharaj Coastal Road (छत्रपति सम्भाजी महाराज कोस्टल रोड) रोड सुर्खियों में आ गया हैं। यह खास रोड नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले हिस्से में सड़क पर खास तरीके से बनाया गया है।

Musical Road Mumbai Location: कहां से कहां तक?


यह खास रोड नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले हिस्से में सड़क पर खास तरीके से बनाया गया है। इस परियोजना को Brihanmumbai Municipal Corporation- BMC (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) ने विकसित किया है। उद्घाटन के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis और उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde भी मौजूद थे।

Musical Road How It Works: कैसे बजती है सड़क पर धुन?

इस रोड़ पर कोई भी स्पीकर या साउंड सिस्टम नहीं लगा है। सड़क की सबसे ऊपर वाली डामर सतह पर फिक्स दूरी और गहराई में एक खास तरह से खांचेदार और उभरे हुए पैटर्न बनाये गए है। जो वाहन के पहियों के नीचे आने पर कंपन और तेज आवाज उत्पन्न करते हैं। जब इस रोड़ पर गाड़ीया 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इन खांचों के ऊपर से गुजरती हैं तो मशहूर गीत ‘जय हो’ की धुन सुनाई देती है।

Musical Road In World: दुनिया में कहां-कहां हैं ऐसी सड़कें?

इस तरह की ‘मेलोडी रोड’ का विचार सबसे पहले 2007 में जापान में सामने आया था। इसके बाद हंगरी, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ देशों ने इसे अपनाया। अब मुंबई इस सूची में शामिल हो गया है और यह भारत की पहली म्यूजिकल रोड मानी जा रही है।

Published on:

Hindi News / Technology / Musical Road India: गजब टेक्नोलॉजी! ये सड़क गाती है 'Jai Ho' गाना, मुंबई की 500 मीटर सड़क क्यों बनी देश की सबसे अनोखी रोड?

