Musical Road India: गजब टेक्नोलॉजी! ये सड़क गाती है ‘Jai Ho’ गाना, मुंबई की 500 मीटर सड़क क्यों बनी देश की सबसे अनोखी रोड?

इस रोड़ पर कोई भी स्पीकर या साउंड सिस्टम नहीं लगा है। सड़क की सबसे ऊपर वाली डामर सतह पर फिक्स दूरी और गहराई में एक खास तरह से खांचेदार और उभरे हुए पैटर्न बनाये गए है। जो वाहन के पहियों के नीचे आने पर कंपन और तेज आवाज उत्पन्न करते हैं। जब इस रोड़ पर गाड़ीया 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इन खांचों के ऊपर से गुजरती हैं तो मशहूर गीत ‘जय हो’ की धुन सुनाई देती है।