बिना WhatsApp ऐप इंस्टॉल किए करें वॉइस और वीडियो कॉल, WhatsApp Web से अब ब्राउजर पर ही होगी कॉलिंग?

इस नए फीचर के साथ ही कंपनी स्टेटस फीचर भी ला सकती है, जिसमें यूजर्स अपने स्टेटस को चुनिंदा दोस्तों को दिखा सकेंगे। यह फीचर इंस्टाग्राम के Close Friends (क्लोज फ्रेंड्स) जैसा बताया जा रहा है। इस कदम से प्राइवेसी बेहतर होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर WhatsApp Web में कॉलिंग और नए स्टेटस फीचर का आना लोगों को आकर्षित कर रहा हैं। अभी तक इन फीचर के आने की कोई अधिकारीक तारीख तय नहीं हुई है।