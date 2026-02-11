EPFO 3.0: क्या अप्रैल 2026 के बाद UPI से निकलेगा PF का पैसा? जान लें पूरी सच्चाई

EPFO 3.0 UPI Withdrawal: इस समय कर्मचारियों के मन में एक सवाल तेजी से चर्चा में आया हुआ है। क्या अब PF निकालना भी फोन में UPI पेमेंट निकालने जितना आसान हो जाएगा? Employees Provident Fund Organisation(ईपीएफओ) ने अपना एक नया वर्जन EPFO 3.0 तैयार किया है। ईपीएफओ के अनुसार इस नए वर्जन से कोई भी कर्मचारी आसानी से अपने pf के पैसे बिना किसी झंझट के निकाल सकेंगे। हालांकि, यह जान लेना जरूरी है कि UPI से PF निकालने की सुविधा अभी चालू नहीं हुई है। फिलहाल इसका सिस्टम, जांच और तकनीकी अपग्रेड में चल रहा है। डमी पर ट्रायल करके इसको आम कर्मचारियों के लिए उपयोगी बनाया जायेगा जिससे आम लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं आए।