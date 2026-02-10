Phone Internet Problem: अचानक बंद हो गया मोबाइल इंटरनेट? सर्विस सेंटर से पहले ये ट्रिक्स आजमाकर तुरंत चालू करें इंटरनेट



लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल करने से फोन में कैशे डेटा जमा हो जाता है, जिससे ब्राउजर स्लो हो जाता है और ऐप्स देर से लोड होते हैं। फोन हैंग होना शुरू हो जाता है।

इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर Apps खोलना है फिर जिस ऐप का cache साफ करना है उसे खोलकर कर clear cache पर टैप करना है। यह आपको हफ्ते में एक से दो बार करना है। इससे आपको फोन की इंटरनेट और स्लो स्पीड और हैंग होने से सम्बंधित समस्याएं ठीक हो जाएंगी।