10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Phone Internet Problem: अचानक बंद हो गया मोबाइल इंटरनेट? सर्विस सेंटर से पहले ये ट्रिक्स आजमाकर तुरंत चालू करें इंटरनेट

Phone Internet Problem: इंटरनेट सही से काम न करने या नहीं चलने पर हमारी आम जिंदगी रुक जाती है, इसके लिए कुछ आसान ट्रिक्स से आप घर बैठे ही, इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

image

Nikhil Parmar

Feb 10, 2026

Phone Internet Problem

Phone Internet Problem

phone internet problem: फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा तो घबराइए नहीं अक्सर यह समस्या कुछ सेटिंग्स या नेटवर्क गड़बड़ी की वजह से होती है। आप इन समस्याओं को सर्विस सेंटर जाए बिना ही खुद ठीक कर सकते हैं, बस आपको फोन की कुछ सेटिंग्स में बदलाव करना होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में

Mobile Internet Not Working: आम वजहें क्या हैं?


मोबाइल इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि डिजिटल पेमेंट, ऑफिस वर्क और पढ़ाई में भी बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो टेंशन हो जाती है। लेकिन कई बार दिक्कत नेटवर्क कंपनी की नहीं, बल्कि हमारे फोन की सेटिंग्स में होती है। जिन्हें आप घर बैठे बिना सर्विस सेंटर जाये भी ठीक कर सकते हैं। आइये जानते हैं, कैसे इंटरनेट से जुडी समस्या का समाधान करना है आसानी से कुछ स्टेप्स में।

How To Fix Mobile Internet: फोन रीस्टार्ट करना


इंटरनेट में प्रॉब्लम आने पर सबसे आपको फोन को रीस्टार्ट करना है। ये सबसे ज्यादा कारगर तरीका है, इस समस्या से बाहर आने का।
फोन रीस्टार्ट करने से:
1.नेटवर्क दोबारा रिफ्रेश होता है।
2.बैकग्राउंड में रीसेंट ऐप्स बंद होते हैं।
3.सामान्य सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।
या फिर आप इसकी जगह फोन को स्विच ऑफ कर दें, फिर फोन को 1-2 मिनट बंद रखकर दोबारा चालू करें और फिर इंटरनेट चेक करें।

Internet Not Connecting On Mobile: मोबाइल डेटा और एयरप्लेन मोड सेटिंग चेक करें


कई बार अनजाने में Mobile Data(मोबाइल डेटा) बंद हो जाता है या फिर Airplane Mode(एयरप्लेन मोड) ऑन रह जाता है। Settings(सेटिंग्स), Network(नेटवर्क) में जाकर कन्फर्म करें कि मोबाइल डेटा चालू है या नहीं। यदि मोबाइल डेटा चालू है तो एक और ट्रिक काम की है। अपने फोन में 30 सेकंड के लिए Airplane Mode ऑन करें, फिर ऑफ कर दें। इससे नेटवर्क दोबारा कनेक्ट होता है।

APN Settings Mobile Internet: APN से जुड़ी समस्या


अगर मोबाइल डेटा ऑन होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा, तो दिक्कत APN (Access Point Name) में भी हो सकती है।
गलत या मिसिंग APN भी एक कारण है जिससे फोन नेटवर्क से जुड़ तो जाता है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता।
समाधान:
Settings में जाकर Mobile Network पर जाएं, उसके बाद APN
Reset to Default (रिसेट टू डिफॉल्ट) पर टैप करें। अपनी नेटवर्क कंपनी का सही APN मैन्युअली डालें। इससे भी नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाती हैं।

Slow Mobile Internet: सॉफ्टवेयर अपडेट से नेटवर्क स्पीड बढ़ाएं

पुराना सॉफ्टवेयर फोन की नेटवर्क स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है।
फोन की कंपनीयां समय-समय पर अपडेट देती हैं, जैसे नेटवर्क बग फिक्स, सिक्योरिटी अपडेट, इंटरनेट स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले पैच भी देती है। जिससे इंटरनेट परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसके लिए आपको Settings में Software Update(सॉफ्टवेयर अपडेट) में जाकर अपडेट जरूर चेक करें।

Cache Clear: कैशे क्लियर करके फोन को फास्ट करें


लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल करने से फोन में कैशे डेटा जमा हो जाता है, जिससे ब्राउजर स्लो हो जाता है और ऐप्स देर से लोड होते हैं। फोन हैंग होना शुरू हो जाता है।
इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर Apps खोलना है फिर जिस ऐप का cache साफ करना है उसे खोलकर कर clear cache पर टैप करना है। यह आपको हफ्ते में एक से दो बार करना है। इससे आपको फोन की इंटरनेट और स्लो स्पीड और हैंग होने से सम्बंधित समस्याएं ठीक हो जाएंगी।

Fix Internet On Phone: (2G/3G/4G/5G) में बदलाव


कम नेटवर्क कवरेज वाले इलाके में रहने पर हाई-स्पीड नेटवर्क काम नहीं करता। इसके लिए आपको फोन की Settings में Network Mode(नेटवर्क मोड) में जाकर 5G/4G से 4G/3G पर स्विच करें।
कई बार लो-बैंड नेटवर्क भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसके साथ ही ये भी जरूर ध्यान रखें कि डेटा पैक एक्सपायर तो नहीं हुआ है या Daily data limit(डेली डाटा लिमिट) पूरी तो नहीं हो गई।

ये भी पढ़ें

भारत में Apple की नई पहल: फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को सिखाया जाएगा तकनीकी कौशल
टेक्नोलॉजी
Apple Education Hub Bengaluru India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 05:32 pm

Hindi News / Technology / Phone Internet Problem: अचानक बंद हो गया मोबाइल इंटरनेट? सर्विस सेंटर से पहले ये ट्रिक्स आजमाकर तुरंत चालू करें इंटरनेट

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

IPhone 18 pro Leaks: A20 चिप से Under Display Face ID तक, क्या Apple बदलने वाला है पूरा फ्रंट डिजाइन?

IPhone 18 pro Leaks
टेक्नोलॉजी

6 साल के अपडेट और 6000mAh बैटरी के साथ आया Samsung Galaxy F70e 5G फोन, जानें कीमत

Samsung Galaxy F70e 5G Launched in India
टेक्नोलॉजी

सस्ता चार्जर पड़ेगा महंगा, लोकल मोबाइल चार्जर से फोन और जान दोनों को खतरा

Local Mobile Charger Dangers
टेक्नोलॉजी

मोबाइल रिचार्ज पर अब नहीं लगेगी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस, इन 3 आसान ट्रिक्स से करें हर महीने बचत

Mobile Recharge Platform Fee
टेक्नोलॉजी

एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

UPI Circle Feature Explained in Hindi
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.