9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

6 साल के अपडेट और 6000mAh बैटरी के साथ आया Samsung Galaxy F70e 5G फोन, जानें कीमत

Samsung Galaxy F70e 5G भारत में लॉन्च हो गया है। 6000mAh बैटरी, 6 साल के अपडेट, 120Hz डिस्प्ले और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 09, 2026

Samsung Galaxy F70e 5G Launched in India

Samsung Galaxy F70e 5G Launched in India (Image: Samsung)

Samsung Galaxy F70e 5G Launched in India: दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया 5G स्मार्टफोन Samsung Galaxy F70e 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन बजट सेगमेंट में उतारा गया है और इसमें लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बड़ी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, यह स्मार्टफोन रोजमर्रा के इस्तेमाल और कंटेंट शेयरिंग करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

Samsung Galaxy F70e 5G Price: कीमत और वेरिएंट

Samsung Galaxy F70e 5G दो स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

  • 4GB रैम + 128GB स्टोरेज: 12,499 रुपये (बैंक ऑफर के साथ)
  • 6GB रैम + 128GB स्टोरेज: 13,999 रुपये (बैंक ऑफर के साथ)

फोन को लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

यह स्मार्टफोन 17 फरवरी से Samsung की आधिकारिक वेबसाइट, Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च ऑफर के तहत सीमित समय के लिए अतिरिक्त 500 रुपये की छूट भी दी जा रही है।

Samsung Galaxy F70e 5G Specifications

डिस्प्ले और डिजाइन

Galaxy F70e 5G में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। फोन का डिजाइन स्लिम है और इसकी मोटाई 8.2mm बताई गई है। पीछे की तरफ लेदर-फिनिश बैक पैनल और साइड में की आइलैंड डिजाइन दिया गया है।

परफॉर्मेंस और स्टोरेज

फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ अधिकतम 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यह सेटअप सामान्य ऐप्स, सोशल मीडिया और डेली टास्क के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।

कैमरा सेटअप

Samsung Galaxy F70e 5G में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

  • 50MP प्राइमरी कैमरा (f/1.8 अपर्चर)
  • 2MP डेप्थ सेंसर

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक चल सकती है। चार्जिंग के लिए इसमें 25W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी

Galaxy F70e 5G Android 16 आधारित One UI 8 पर चलता है। Samsung ने इस फोन के लिए 6 जेनरेशन के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें Samsung Knox Vault दिया गया है, जिसे हार्डवेयर-लेवल डेटा प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फोन को IP54 रेटिंग भी मिली है, जो इसे धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षित रखती है।

स्पेसिफिकेशनSamsung Galaxy F70e 5G
डिस्प्ले6.7-इंच HD+ (120Hz), 800 निट्स
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 6300
RAM4GB/6GB
स्टोरेज128GB
डिजाइन8.2mm बॉडी, लेदर-फिनिश बैक
रियर कैमरा50MP मुख्य + 2MP डेप्थ
फ्रंट कैमरा8MP
बैटरी6000mAh
चार्जिंग25W वायर्ड चार्जिंग
OSOne UI 8 (Android 16)
सॉफ्टवेयर अपडेट6 जेनरेशन OS अपडेट
सिक्योरिटी अपडेट6 साल सिक्योरिटी अपडेट
प्रोटेक्शन रेटिंगIP54 (डस्ट वॉटर रेसिस्टेंट)
सेक्योरिटी फीचरSamsung Knox Vault
लॉन्च कीमत12,499 - 13,999 रुपये (बैंक ऑफर के साथ)
सेल ऑफरअतिरिक्त 500 रुपये डिस्काउंट

ये भी पढ़ें

मोबाइल रिचार्ज पर अब नहीं लगेगी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस, इन 3 आसान ट्रिक्स से करें हर महीने बचत
टेक्नोलॉजी
Mobile Recharge Platform Fee

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

09 Feb 2026 03:45 pm

Hindi News / Technology / 6 साल के अपडेट और 6000mAh बैटरी के साथ आया Samsung Galaxy F70e 5G फोन, जानें कीमत

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

सस्ता चार्जर पड़ेगा महंगा, लोकल मोबाइल चार्जर से फोन और जान दोनों को खतरा

Local Mobile Charger Dangers
टेक्नोलॉजी

मोबाइल रिचार्ज पर अब नहीं लगेगी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस, इन 3 आसान ट्रिक्स से करें हर महीने बचत

Mobile Recharge Platform Fee
टेक्नोलॉजी

एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

UPI Circle Feature Explained in Hindi
टेक्नोलॉजी

Safer Internet Day 2026: सिर्फ ‘ना’ कहने से नहीं चलेगा काम, फोन में ऑन करें ये सेटिंग्स, बच्चों से दूर रहेगा अडल्ट कंटेंट

Safer Internet Day 2026
टेक्नोलॉजी

वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स

Valentine Day Gift Ideas Under 1000
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.