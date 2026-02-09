6 साल के अपडेट और 6000mAh बैटरी के साथ आया Samsung Galaxy F70e 5G फोन, जानें कीमत

Galaxy F70e 5G Android 16 आधारित One UI 8 पर चलता है। Samsung ने इस फोन के लिए 6 जेनरेशन के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें Samsung Knox Vault दिया गया है, जिसे हार्डवेयर-लेवल डेटा प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फोन को IP54 रेटिंग भी मिली है, जो इसे धूल और पानी के हल्के छींटों से सुरक्षित रखती है।