मोबाइल रिचार्ज पर अब नहीं लगेगी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस, इन 3 आसान ट्रिक्स से करें हर महीने बचत

Mobile Recharge Platform Fee: आजकल मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान के लिए ज्यादातर लोग UPI ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स ने यह नोटिस किया है कि 100 रुपये के रिचार्ज पर उन्हें 3-4 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। यह अतिरिक्त राशि प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर वसूली जाती है। यह शुल्क केवल मोबाइल रिचार्ज तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार बिजली बिल, गैस बिल और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर भी लिया जाता है।