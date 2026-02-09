मोबाइल रिचार्ज पर अब नहीं लगेगी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस, इन 3 आसान ट्रिक्स से करें हर महीने बचत

Mobile Recharge Platform Fee (Image: ChatGPT)
Mobile Recharge Platform Fee: आजकल मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान के लिए ज्यादातर लोग UPI ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स ने यह नोटिस किया है कि 100 रुपये के रिचार्ज पर उन्हें 3-4 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। यह अतिरिक्त राशि प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर वसूली जाती है। यह शुल्क केवल मोबाइल रिचार्ज तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार बिजली बिल, गैस बिल और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर भी लिया जाता है।
हालांकि, थोड़ी सी सावधानी और सही विकल्प अपनाकर इस अतिरिक्त खर्च से पूरी तरह बचा जा सकता है।
कुछ प्राइवेट UPI ऐप्स रिचार्ज और बिल भुगतान की सुविधा देने के बदले यूजर्स से एक तय राशि या प्रतिशत के रूप में प्लेटफॉर्म फीस लेती हैं। यह फीस पेमेंट के अंतिम चरण में जोड़ दी जाती है, जिस पर कई बार यूजर्स ध्यान नहीं दे पाते।
अक्सर लोग सीधे ‘Pay’ बटन दबा देते हैं और यह नहीं देखते कि कुल भुगतान राशि कितनी है। भुगतान से पहले पेमेंट समरी जरूर चेक करें। अगर 100 रुपये के रिचार्ज पर 103 या 104 रुपये दिख रहे हैं, तो समझ जाएं कि प्लेटफॉर्म फीस जोड़ी गई है। ऐसे में भुगतान रोककर दूसरा विकल्प चुनना बेहतर होगा।
अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी का रिचार्ज कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी UPI ऐप की जगह सीधे उस कंपनी के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से रिचार्ज करने पर आमतौर पर कोई अतिरिक्त प्लेटफॉर्म फीस नहीं ली जाती, और कई बार खास ऑफर या कैशबैक भी मिल सकता है।
कई सरकारी और बैंकिंग UPI ऐप्स रिचार्ज और बिल भुगतान की सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देती हैं। अगर आपके बैंक का मोबाइल ऐप UPI सपोर्ट करता है, तो उसी से पेमेंट करना ज्यादा सुरक्षित और किफायती हो सकता है। इससे अलग से किसी थर्ड पार्टी ऐप पर निर्भरता भी कम होती है।
अगर आप महीने में 4-5 बार रिचार्ज या बिल भुगतान करते हैं और हर बार 3-4 रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं, तो सालभर में यह राशि सैकड़ों रुपये तक पहुंच सकती है। सही विकल्प चुनकर इस अनावश्यक खर्च से आसानी से बचा जा सकता है।
UPI से भुगतान करना सुविधाजनक है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के पेमेंट करना जेब पर भारी पड़ सकता है। पेमेंट समरी पर ध्यान देना, आधिकारिक ऐप्स का इस्तेमाल करना और सही प्लेटफॉर्म चुनना ये तीन छोटे कदम आपको हर महीने अतिरिक्त खर्च से बचा सकते हैं।
