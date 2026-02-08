8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

UPI Circle Feature के जरिए एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। जानें यह सुविधा कैसे काम करती है, इसके फायदे और सेटअप का तरीका।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 08, 2026

UPI Circle Feature Explained in Hindi

UPI Circle Feature Explained in Hindi (Image: Gemini)

UPI Circle Feature: डिजिटल पेमेंट आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर स्कूल फीस और मेडिकल बिल तक, हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कई घरों में अब भी एक सवाल बना रहता है क्या हर सदस्य के लिए अलग बैंक अकाउंट और UPI सेटअप जरूरी है? इसका जवाब है, नहीं। इसी जरूरत को आसान बनाने के लिए NPCI की ओर से पहले से मौजूद UPI Circle फीचर काम आता है, जिसके जरिए एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है।

यह सुविधा खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और उन डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए उपयोगी है, जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन छोटे-मोटे खर्चों के लिए डिजिटल पेमेंट की जरूरत पड़ती है।

क्या है UPI Circle Feature

UPI Circle एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें एक बैंक अकाउंट से जुड़े UPI को कई भरोसेमंद लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। इसमें एक प्राइमरी यूजर होता है, जिसका बैंक अकाउंट लिंक रहता है और उसी अकाउंट से पैसे कटते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी यूजर होते हैं, जो अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग से बैंक अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती।

सीधे शब्दों में कहें तो पेमेंट करने वाला और अकाउंट होल्डर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल अकाउंट मालिक के पास रहता है।

एक अकाउंट से कितने लोग कर सकते हैं पेमेंट

UPI Circle में एक प्राइमरी यूजर अधिकतम 5 सेकेंडरी यूजर्स जोड़ सकता है। ये परिवार के सदस्य, बच्चे, बुजुर्ग या कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो सकते हैं। सभी अलग-अलग मोबाइल फोन से UPI पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पैसा एक ही बैंक अकाउंट से कटता है।

पेमेंट कंट्रोल कैसे किया जाता है?

इस फीचर में प्राइमरी यूजर को पूरा कंट्रोल मिलता है। पेमेंट के लिए दो विकल्प मौजूद हैं।

फुल डेलिगेशन मोड: इसमें प्राइमरी यूजर पहले से लिमिट तय कर देता है। उस सीमा के भीतर सेकेंडरी यूजर बिना हर बार अनुमति लिए पेमेंट कर सकता है।

पार्शियल डेलिगेशन मोड: इसमें हर ट्रांजैक्शन से पहले प्राइमरी यूजर की मंजूरी जरूरी होती है।

इसके अलावा प्रति ट्रांजैक्शन और मासिक खर्च की सीमा भी सेट की जा सकती है, ताकि खर्च पर नजर बनी रहे।

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान

UPI Circle में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सेकेंडरी यूजर को भी पेमेंट के समय ऐप पासकोड, PIN या बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करना होता है। हर ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राइमरी यूजर को तुरंत मिल जाती है। अगर किसी सदस्य की जरूरत खत्म हो जाए, तो उसकी एक्सेस कभी भी हटाई जा सकती है। नए जोड़े गए यूजर पर शुरुआती 24 घंटे तक सीमित लिमिट लागू रहती है, जिससे किसी तरह का जोखिम न रहे।

किन ऐप्स में मिलता है यह फीचर

UPI Circle फीचर BHIM, Google Pay और PhonePe जैसे प्रमुख UPI ऐप्स में उपलब्ध है। इसके लिए ऐप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है।

UPI Circle कैसे सेट करें

  • सबसे पहले अपना UPI ऐप अपडेट करें।
  • प्रोफाइल या सेटिंग्स सेक्शन में UPI Circle / Family / Delegate Pay जैसा विकल्प ढूंढें।
  • Add Member पर टैप करें और UPI ID या QR कोड के जरिए इनवाइट भेजें।
  • फुल या पार्शियल डेलिगेशन मोड चुनें।
  • खर्च की लिमिट तय करें।
  • अंत में UPI PIN डालकर सेटअप कन्फर्म करें।
  • सेटअप पूरा होते ही सेकेंडरी यूजर पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा।

क्यों है यह फीचर परिवारों के लिए फायदेमंद

UPI Circle उन परिवारों के लिए खास तौर पर मददगार है, जहां सभी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन डिजिटल पेमेंट जरूरी हो गया है। बच्चों के छोटे खर्च, बुजुर्गों की दवा या घर के रोजमर्रा के भुगतान सब कुछ एक ही अकाउंट से, पूरे कंट्रोल और सुरक्षा के साथ किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, UPI Circle डिजिटल पेमेंट को और आसान, सुरक्षित और फैमिली-फ्रेंडली बनाने वाला फीचर है, जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर रोजमर्रा की कई परेशानियां दूर कर सकता है।

ये भी पढ़ें

वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स
टेक्नोलॉजी
Valentine Day Gift Ideas Under 1000

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

08 Feb 2026 02:42 pm

Hindi News / Technology / एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Safer Internet Day 2026: सिर्फ ‘ना’ कहने से नहीं चलेगा काम, फोन में ऑन करें ये सेटिंग्स, बच्चों से दूर रहेगा अडल्ट कंटेंट

Safer Internet Day 2026
टेक्नोलॉजी

वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज, 1000 रुपये से कम में मिल जाएंगे ये 6 काम के गैजेट्स

Valentine Day Gift Ideas Under 1000
टेक्नोलॉजी

खेत की बीमारी हो या कानून की उलझन… हर समस्या सुलझाएगा भारत जेनएआई? 22 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

Bharat Gen AI
टेक्नोलॉजी

New Phone Data Transfer: नया मोबाइल लेते ही सबसे पहले करें ये काम, वरना सालों का डेटा हो सकता है गायब

New Phone Data Transfer
टेक्नोलॉजी

आपके फोन नंबर्स की लिस्ट चुरा सकता है Arsink Malware, इस खतरे से Android यूजर्स रहें सावधान

Android Malware Warning
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.