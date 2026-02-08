एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

UPI Circle Feature Explained in Hindi (Image: Gemini)
UPI Circle Feature: डिजिटल पेमेंट आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर स्कूल फीस और मेडिकल बिल तक, हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कई घरों में अब भी एक सवाल बना रहता है क्या हर सदस्य के लिए अलग बैंक अकाउंट और UPI सेटअप जरूरी है? इसका जवाब है, नहीं। इसी जरूरत को आसान बनाने के लिए NPCI की ओर से पहले से मौजूद UPI Circle फीचर काम आता है, जिसके जरिए एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है।
यह सुविधा खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और उन डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए उपयोगी है, जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन छोटे-मोटे खर्चों के लिए डिजिटल पेमेंट की जरूरत पड़ती है।
UPI Circle एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें एक बैंक अकाउंट से जुड़े UPI को कई भरोसेमंद लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। इसमें एक प्राइमरी यूजर होता है, जिसका बैंक अकाउंट लिंक रहता है और उसी अकाउंट से पैसे कटते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी यूजर होते हैं, जो अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग से बैंक अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती।
सीधे शब्दों में कहें तो पेमेंट करने वाला और अकाउंट होल्डर अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल अकाउंट मालिक के पास रहता है।
UPI Circle में एक प्राइमरी यूजर अधिकतम 5 सेकेंडरी यूजर्स जोड़ सकता है। ये परिवार के सदस्य, बच्चे, बुजुर्ग या कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो सकते हैं। सभी अलग-अलग मोबाइल फोन से UPI पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पैसा एक ही बैंक अकाउंट से कटता है।
इस फीचर में प्राइमरी यूजर को पूरा कंट्रोल मिलता है। पेमेंट के लिए दो विकल्प मौजूद हैं।
फुल डेलिगेशन मोड: इसमें प्राइमरी यूजर पहले से लिमिट तय कर देता है। उस सीमा के भीतर सेकेंडरी यूजर बिना हर बार अनुमति लिए पेमेंट कर सकता है।
पार्शियल डेलिगेशन मोड: इसमें हर ट्रांजैक्शन से पहले प्राइमरी यूजर की मंजूरी जरूरी होती है।
इसके अलावा प्रति ट्रांजैक्शन और मासिक खर्च की सीमा भी सेट की जा सकती है, ताकि खर्च पर नजर बनी रहे।
UPI Circle में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सेकेंडरी यूजर को भी पेमेंट के समय ऐप पासकोड, PIN या बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करना होता है। हर ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राइमरी यूजर को तुरंत मिल जाती है। अगर किसी सदस्य की जरूरत खत्म हो जाए, तो उसकी एक्सेस कभी भी हटाई जा सकती है। नए जोड़े गए यूजर पर शुरुआती 24 घंटे तक सीमित लिमिट लागू रहती है, जिससे किसी तरह का जोखिम न रहे।
UPI Circle फीचर BHIM, Google Pay और PhonePe जैसे प्रमुख UPI ऐप्स में उपलब्ध है। इसके लिए ऐप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है।
UPI Circle उन परिवारों के लिए खास तौर पर मददगार है, जहां सभी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन डिजिटल पेमेंट जरूरी हो गया है। बच्चों के छोटे खर्च, बुजुर्गों की दवा या घर के रोजमर्रा के भुगतान सब कुछ एक ही अकाउंट से, पूरे कंट्रोल और सुरक्षा के साथ किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, UPI Circle डिजिटल पेमेंट को और आसान, सुरक्षित और फैमिली-फ्रेंडली बनाने वाला फीचर है, जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर रोजमर्रा की कई परेशानियां दूर कर सकता है।
