एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार कर सकता है ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे काम करेगा UPI Circle फीचर

UPI Circle Feature: डिजिटल पेमेंट आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर स्कूल फीस और मेडिकल बिल तक, हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कई घरों में अब भी एक सवाल बना रहता है क्या हर सदस्य के लिए अलग बैंक अकाउंट और UPI सेटअप जरूरी है? इसका जवाब है, नहीं। इसी जरूरत को आसान बनाने के लिए NPCI की ओर से पहले से मौजूद UPI Circle फीचर काम आता है, जिसके जरिए एक ही बैंक अकाउंट से पूरा परिवार ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है।