UPI ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो मिल सकता है मुआवजा, जानिए RBI के नियम और प्रक्रिया

UPI Failed Transaction Compensation: आज के समय में UPI देश का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स के जरिए लोग रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए भुगतान कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा अकाउंट से कट जाता है और सामने वाले तक नहीं पहुंचता। ऐसे में यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्या पैसा वापस मिलेगा या डूब गया?