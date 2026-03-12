इंडक्शन नहीं मिल रहा? तो घर ले आएं इन्फ्रारेड कुकटॉप, जानें इंडक्शन से कितना अलग है ये?

Induction vs Infrared Cooktop (Image: Gemini)
Induction vs Infrared Cooktop: देश के कई हिस्सों में LPG सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ गई है और कई जगहों पर यह आउट ऑफ स्टॉक भी हो रहा है। अगर आपको इंडक्शन चूल्हा नहीं मिल रहा है तो इन्फ्रारेड कुकटॉप एक अच्छा विकल्प बन सकता है।
यह भी बिजली से चलता है और गैस की जरूरत के बिना खाना पकाने में मदद करता है। हालांकि इंडक्शन और इन्फ्रारेड चूल्हे के काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। आइए समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है।
इन्फ्रारेड कुकटॉप एक ऐसा इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो इन्फ्रारेड रेडिएशन या इन्फ्रारेड लाइट की मदद से गर्मी पैदा करता है। इस गर्मी से बर्तन की सतह गर्म होती है और उसमें रखा खाना पकने लगता है।
इसमें हीट पूरे बर्तन में फैलती है, जिससे खाना एक समान पकता है। कई इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड अब इन्फ्रारेड कुकटॉप बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं।
इंडक्शन और इन्फ्रारेड दोनों ही बिजली से चलने वाले कुकिंग उपकरण हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग होता है।
इंडक्शन कुकटॉप बर्तन के मेटल बेस को सीधे गर्म करता है।
इन्फ्रारेड कुकटॉप रेडिएंट हीट के जरिए बर्तन को गर्म करता है।
इंडक्शन चूल्हा अधिक ऊर्जा कुशल माना जाता है, जबकि इन्फ्रारेड कुकटॉप का हीटिंग तरीका अलग होता है और इसे गर्म या ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है
इंडक्शन कुकटॉप खरीदते समय लोगों को अक्सर खास तरह के बर्तन भी लेने पड़ते हैं। लेकिन इन्फ्रारेड कुकटॉप में ऐसा नहीं है।
इसमें आप अपने किचन के लगभग सभी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी गैस पर इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर बर्तन इसमें भी आसानी से काम करते हैं।
इंडक्शन और इन्फ्रारेड दोनों ही बिजली से चलते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्फ्रारेड कुकटॉप इंडक्शन की तुलना में ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है।
इसकी वजह यह है कि इन्फ्रारेड चूल्हा रेडिएंट हीट के जरिए काम करता है, जिससे उसे गर्म और ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है।
अगर आपको इंडक्शन कुकटॉप आसानी से मिल रहा है तो उसे इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और सुरक्षित माना जाता है। घर में बच्चे और बुजुर्ग भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि अगर इंडक्शन उपलब्ध नहीं है या आप अलग-अलग तरह के बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्फ्रारेड कुकटॉप भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
कुल मिलाकर दोनों ही उपकरण गैस के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत और इस्तेमाल के तरीके के अनुसार चुनाव करना बेहतर रहेगा।
