इंडक्शन नहीं मिल रहा? तो घर ले आएं इन्फ्रारेड कुकटॉप, जानें इंडक्शन से कितना अलग है ये?

Induction vs Infrared Cooktop: देश के कई हिस्सों में LPG सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच लोग तेजी से इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ गई है और कई जगहों पर यह आउट ऑफ स्टॉक भी हो रहा है। अगर आपको इंडक्शन चूल्हा नहीं मिल रहा है तो इन्फ्रारेड कुकटॉप एक अच्छा विकल्प बन सकता है।