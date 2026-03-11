LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हा बना विकल्प, जानें कौन सा मॉडल खाता है कम बिजली

Induction Stove Electricity Consumption: वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा बढ़ी है। इसी बीच सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। ऐसे में कई लोग किचन में विकल्प के तौर पर इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि इंडक्शन खरीदते समय यह जानना जरूरी है कि कौन सा मॉडल कम बिजली खर्च करता है और किसे लेना ज्यादा किफायती रहेगा।