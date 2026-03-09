3 महीने तक अनलिमिटेड बातें, खर्च बस इतना… कॉलिंग के शौकीनों के लिए बेस्ट है ये प्लान

Only Calling Plan: मोबाइल रिचार्ज करते समय यूजर्स सिर्फ इंटरनेट डेटा ही नहीं बल्कि ज्यादा दिन चलने वाला प्लान और सस्ती कॉलिंग भी चाहते हैं। इन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियां ऐसे प्लान ला रही हैं जिनमें कम कीमत में कई दिनों तक लोगों को कॉलिंग की सुविधा मिले। इसीलिए Reliance Jio का ₹448 वाला प्लान चर्चा में है। यह रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा हो सकता है जो कालिंग पर ज्यादा निर्भर है और ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं।