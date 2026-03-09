AC Price Increase 2026: गर्मी से पहले बढ़ सकते हैं AC के दाम, इन वजहों से 15% तक महंगे हो सकते हैं एयर कंडीशनर

कुछ प्रमुख कंपनियां पहले ही अपने एयर कंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर Blue Star ने फरवरी में अपने AC की कीमतें करीब 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई थीं। वहीं LG Electronics ने अपने 3-स्टार मॉडल्स की कीमत लगभग 7 प्रतिशत और 5-स्टार मॉडल्स की कीमत करीब 9 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई है। Haier ने भी अपने कई मॉडल्स की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा Daikin भी आने वाले महीनों में कीमतें बढ़ा सकता है।