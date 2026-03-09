9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

AC Price Increase 2026: गर्मी से पहले बढ़ सकते हैं AC के दाम, इन वजहों से 15% तक महंगे हो सकते हैं एयर कंडीशनर

AC Price Increase 2026: इस गर्मी एयर कंडीशनर खरीदना महंगा पड़ सकता है। कॉपर की बढ़ती कीमत, रुपये की कमजोरी और नए ऊर्जा नियमों के कारण AC की कीमतों में 5% से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जानें पूरी वजह।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 09, 2026

AC Price Increase 2026

AC Price Increase 2026 (Image: Gemini)

AC Price Increase 2026: गर्मी की शुरुआत होते ही घरों में एयर कंडीशनर की मांग तेजी से बढ़ जाती है। कई लोग इस समय नया AC खरीदने की योजना बनाते हैं ताकि तेज गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन इस साल AC खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। उद्योग से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार एयर कंडीशनर की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, आयात लागत और नए ऊर्जा दक्षता नियमों को मुख्य कारण बताया जा रहा है।

कॉपर महंगा होने से बढ़ रही लागत

एयर कंडीशनर के निर्माण में कॉपर यानी तांबे का काफी इस्तेमाल होता है। कॉपर का उपयोग मुख्य रूप से कंडेंसर, पाइप और अन्य जरूरी हिस्सों में किया जाता है। पिछले कुछ समय में कॉपर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जब कच्चे माल की लागत बढ़ती है तो कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में कंपनियां कीमत बढ़ाकर इस लागत को संतुलित करने की कोशिश करती हैं।

रुपये की कमजोरी और बढ़ता आयात खर्च

AC के कई जरूरी पार्ट्स विदेशों से आयात किए जाते हैं। जब भारतीय रुपया कमजोर होता है तो आयातित सामान की कीमत बढ़ जाती है। इससे कंपनियों को उपकरण और कंपोनेंट खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स की लागत भी पहले की तुलना में बढ़ी है। इन दोनों वजहों का असर भी एयर कंडीशनर की कीमतों पर पड़ रहा है।

कई कंपनियां बढ़ा चुकी हैं कीमतें

कुछ प्रमुख कंपनियां पहले ही अपने एयर कंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर Blue Star ने फरवरी में अपने AC की कीमतें करीब 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई थीं। वहीं LG Electronics ने अपने 3-स्टार मॉडल्स की कीमत लगभग 7 प्रतिशत और 5-स्टार मॉडल्स की कीमत करीब 9 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई है। Haier ने भी अपने कई मॉडल्स की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा Daikin भी आने वाले महीनों में कीमतें बढ़ा सकता है।

नए ऊर्जा दक्षता नियमों का असर

भारत में ऊर्जा दक्षता से जुड़े मानकों को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से एयर कंडीशनर के लिए नए ऊर्जा दक्षता नियम लागू किए गए हैं। इन नए मानकों के अनुसार 5-स्टार AC अब पुराने मॉडल्स की तुलना में करीब 10 से 11 प्रतिशत कम बिजली खपत करेंगे। हालांकि इन मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों को नई तकनीक और डिजाइन अपनाने पड़े हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है और इसका असर कीमतों पर भी पड़ा है।

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर आप इस गर्मी में नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्द फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च करके नया और ऊर्जा दक्ष मॉडल लेते हैं तो लंबे समय में बिजली के बिल में भी बचत हो सकती है।

ये भी पढ़ें

MacBook Air M2 पर बड़ा डिस्काउंट, लॉन्च कीमत से करीब 57 हजार सस्ता हुआ Apple का लैपटॉप
टेक्नोलॉजी
MacBook Air M2 Price Drop India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

09 Mar 2026 01:13 pm

Hindi News / Technology / AC Price Increase 2026: गर्मी से पहले बढ़ सकते हैं AC के दाम, इन वजहों से 15% तक महंगे हो सकते हैं एयर कंडीशनर

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Honeycomb Cooling Pad vs Grass: कूलर के लिए कौन सी जाली है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें दोनों के नफा-नुकसान

Honeycomb Cooling Pad vs Grass
टेक्नोलॉजी

MacBook Air M2 पर बड़ा डिस्काउंट, लॉन्च कीमत से करीब 57 हजार सस्ता हुआ Apple का लैपटॉप

MacBook Air M2 Price Drop India
टेक्नोलॉजी

IND vs NZ Final: सिर्फ 44 रुपये में मोबाइल पर देखें लाइव मैच, जानिए JioHotstar के सस्ते रिचार्ज प्लान

IND vs NZ Final 2026
टेक्नोलॉजी

अगले हफ्ते बाजार में आएंगे कई नए स्मार्टफोन, iPhone 17e समेत इन 6 मॉडल्स की शुरू होगी पहली सेल

New Smartphone Sale Next Week
टेक्नोलॉजी

IND vs NZ Final 2026: आज भारत-न्यूजीलैंड में खिताबी जंग, जानिए कब-कहां और फ्री में कैसे देखें लाइव मैच

IND vs NZ Final Live Streaming
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.