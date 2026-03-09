AC Price Increase 2026: गर्मी से पहले बढ़ सकते हैं AC के दाम, इन वजहों से 15% तक महंगे हो सकते हैं एयर कंडीशनर

AC Price Increase 2026 (Image: Gemini)
AC Price Increase 2026: गर्मी की शुरुआत होते ही घरों में एयर कंडीशनर की मांग तेजी से बढ़ जाती है। कई लोग इस समय नया AC खरीदने की योजना बनाते हैं ताकि तेज गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन इस साल AC खरीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। उद्योग से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार एयर कंडीशनर की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, आयात लागत और नए ऊर्जा दक्षता नियमों को मुख्य कारण बताया जा रहा है।
एयर कंडीशनर के निर्माण में कॉपर यानी तांबे का काफी इस्तेमाल होता है। कॉपर का उपयोग मुख्य रूप से कंडेंसर, पाइप और अन्य जरूरी हिस्सों में किया जाता है। पिछले कुछ समय में कॉपर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जब कच्चे माल की लागत बढ़ती है तो कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में कंपनियां कीमत बढ़ाकर इस लागत को संतुलित करने की कोशिश करती हैं।
AC के कई जरूरी पार्ट्स विदेशों से आयात किए जाते हैं। जब भारतीय रुपया कमजोर होता है तो आयातित सामान की कीमत बढ़ जाती है। इससे कंपनियों को उपकरण और कंपोनेंट खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स की लागत भी पहले की तुलना में बढ़ी है। इन दोनों वजहों का असर भी एयर कंडीशनर की कीमतों पर पड़ रहा है।
कुछ प्रमुख कंपनियां पहले ही अपने एयर कंडीशनर की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर Blue Star ने फरवरी में अपने AC की कीमतें करीब 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई थीं। वहीं LG Electronics ने अपने 3-स्टार मॉडल्स की कीमत लगभग 7 प्रतिशत और 5-स्टार मॉडल्स की कीमत करीब 9 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाई है। Haier ने भी अपने कई मॉडल्स की कीमतों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा Daikin भी आने वाले महीनों में कीमतें बढ़ा सकता है।
भारत में ऊर्जा दक्षता से जुड़े मानकों को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। 1 जनवरी 2026 से एयर कंडीशनर के लिए नए ऊर्जा दक्षता नियम लागू किए गए हैं। इन नए मानकों के अनुसार 5-स्टार AC अब पुराने मॉडल्स की तुलना में करीब 10 से 11 प्रतिशत कम बिजली खपत करेंगे। हालांकि इन मानकों को पूरा करने के लिए कंपनियों को नई तकनीक और डिजाइन अपनाने पड़े हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई है और इसका असर कीमतों पर भी पड़ा है।
अगर आप इस गर्मी में नया एयर कंडीशनर खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्द फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च करके नया और ऊर्जा दक्ष मॉडल लेते हैं तो लंबे समय में बिजली के बिल में भी बचत हो सकती है।
