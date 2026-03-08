अगले हफ्ते बाजार में आएंगे कई नए स्मार्टफोन, iPhone 17e समेत इन 6 मॉडल्स की शुरू होगी पहली सेल

New Smartphones First Sale: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते आपके पास कई नए विकल्प होंगे। अलग-अलग कंपनियों के कई स्मार्टफोन पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। इनकी कीमत बजट से लेकर प्रीमियम रेंज तक है। इस लिस्ट में लगभग 6 हजार रुपये से शुरू होने वाले फोन से लेकर प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्टफोन भी शामिल है। यहां जानिए अगले हफ्ते किन स्मार्टफोन्स की पहली सेल शुरू होने वाली है।