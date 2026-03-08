8 मार्च 2026,

रविवार

टेक्नोलॉजी

अगले हफ्ते बाजार में आएंगे कई नए स्मार्टफोन, iPhone 17e समेत इन 6 मॉडल्स की शुरू होगी पहली सेल

New Smartphones First Sale: अगले हफ्ते OPPO, Motorola, Nothing और Apple के कई नए स्मार्टफोन की पहली सेल शुरू होने वाली है। जानिए कीमत, फीचर्स और सेल की तारीख।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 08, 2026

New Smartphone Sale Next Week

New Smartphone Sale Next Week (Image: Motorola)

New Smartphones First Sale: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते आपके पास कई नए विकल्प होंगे। अलग-अलग कंपनियों के कई स्मार्टफोन पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहे हैं। इनकी कीमत बजट से लेकर प्रीमियम रेंज तक है। इस लिस्ट में लगभग 6 हजार रुपये से शुरू होने वाले फोन से लेकर प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्टफोन भी शामिल है। यहां जानिए अगले हफ्ते किन स्मार्टफोन्स की पहली सेल शुरू होने वाली है।

OPPO K14x 5G

OPPO K14x 5G की पहली सेल 9 मार्च से शुरू होगी। इस फोन का 4GB + 64GB वेरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

फोन में 6.75 इंच की डिस्प्ले दी गई है और यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन आइसी ब्लू और प्रिज्म वॉयलेट रंग विकल्पों में उपलब्ध है।

Realme Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G की पहली सेल 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे अमेजन और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

फोन के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर के तहत बेस वेरिएंट को 23,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

इसमें 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन में 10,001mAh बैटरी दी गई है।

iPhone 17e

iPhone 17e की पहली सेल 11 मार्च से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट, आधिकारिक एप्पल इंडिया वेबसाइट और अधिकृत रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।

इस फोन की कीमत 256GB मॉडल के लिए 64,900 रुपये और 512GB मॉडल के लिए 84,990 रुपये रखी गई है। फोन में 6.1 इंच की डिस्प्ले और A19 चिप दी गई है। इसके अलावा इसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। कंपनी के अनुसार फोन में 29 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है।

Ai+ Pulse 2

Ai+ Pulse 2 की पहली सेल 11 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन के 4GB + 64GB वेरिएंट की कीमत 5,999 रुपये और 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। ये कीमतें सीमित अवधि के ऑफर के तहत उपलब्ध हैं।

फोन में 6.75 इंच की डिस्प्ले, यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें 6000mAh बैटरी मिलती है।

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion की पहली सेल 12 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा।

फोन के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये, 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये है।

ग्राहक HDFC और Axis बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट या एक्सचेंज बोनस का लाभ ले सकते हैं।

फोन में 6.78 इंच की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 7000mAh बैटरी दी गई है।

Nothing Phone 4a

Nothing Phone 4a की पहली सेल 13 मार्च से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये, 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये और 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है।

फोन में 6.78 इंच की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5400mAh बैटरी दी गई है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस सीरीज का प्रो मॉडल 27 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

इन सभी स्मार्टफोन्स की पहली सेल अगले सप्ताह अलग-अलग तारीखों पर शुरू होगी। ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी जरूरत और बजट के अनुसार इनमें से विकल्प चुन सकते हैं।

Tech news

Published on:

08 Mar 2026 01:16 pm

Hindi News / Technology / अगले हफ्ते बाजार में आएंगे कई नए स्मार्टफोन, iPhone 17e समेत इन 6 मॉडल्स की शुरू होगी पहली सेल

