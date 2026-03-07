Samsung Galaxy S25 FE हुआ सस्ता, ऑफर्स के बाद 50 हजार से कम में खरीदने का मौका

Samsung Galaxy S25 Price Drop (Image: Samsung)
Samsung Galaxy S25 FE Price Drop: अगर आप करीब 50 हजार रुपये के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन इस समय काफी आकर्षक कीमत पर मिल रहा है। Samsung Galaxy S25 FE पर Amazon की सेल के दौरान अच्छी-खासी छूट दी जा रही है। बैंक ऑफर्स जोड़ने के बाद इसकी प्रभावी कीमत 50 हजार रुपये से भी कम हो जाती है।
Amazon ने Electronics Premier League 2026 सेल शुरू की है, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस सेल में Samsung Galaxy S25 FE को डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है।
यह स्मार्टफोन पिछले साल 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ था। फिलहाल Amazon पर इसकी कीमत करीब 51,399 रुपये दिखाई जा रही है, यानी लॉन्च प्राइस से करीब 8,600 रुपये की कटौती हुई है।
अगर ग्राहक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो उन्हें करीब 1,541 रुपये का Amazon Pay कैशबैक मिल सकता है। इस ऑफर को जोड़ने के बाद फोन की प्रभावी कीमत लगभग 49,858 रुपये रह जाती है। यानी कुल मिलाकर इस फोन पर 10,000 रुपये से ज्यादा की बचत संभव है।
Amazon इस स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है। कंपनी के अनुसार, पुराने स्मार्टफोन के बदले अधिकतम 42,000 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है। हालांकि वास्तविक एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है।
Samsung Galaxy S25 FE में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देता है।
परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में Exynos 2400 प्रोसेसर दिया गया है। यह चिपसेट मल्टीटास्किंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ सैमसंग के Galaxy AI फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।
कैमरे की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल जूम) शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 4,900mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
कुल मिलाकर, Samsung Galaxy S25 FE को फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया था। फिलहाल Amazon की सेल और बैंक ऑफर्स के चलते इसकी प्रभावी कीमत 50 हजार रुपये से कम तक पहुंच रही है। ऐसे में प्रीमियम फीचर्स वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए यह डील ध्यान देने लायक हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग