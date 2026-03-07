Samsung Galaxy S25 FE हुआ सस्ता, ऑफर्स के बाद 50 हजार से कम में खरीदने का मौका

Samsung Galaxy S25 FE Price Drop: अगर आप करीब 50 हजार रुपये के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन इस समय काफी आकर्षक कीमत पर मिल रहा है। Samsung Galaxy S25 FE पर Amazon की सेल के दौरान अच्छी-खासी छूट दी जा रही है। बैंक ऑफर्स जोड़ने के बाद इसकी प्रभावी कीमत 50 हजार रुपये से भी कम हो जाती है।