Nothing Phone 4a Pro में 140x Ultra Zoom कैमरा, दूर की चीजें भी दिखेंगी बिल्कुल करीब?, जानिए क्या हैं इसके खास फीचर्स

Nothing Phone 4a Pro में 17.34 cm (लगभग 6.83 इंच) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह 144Hz एडाप्टिव रिफ्रेश रेट और लगभग 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। फोन की स्क्रीन में पतले बेजल दिए गए हैं। फोन में Nothing OS मिलता है जो Android (एंड्रॉइड) 16 पर आधारित है। कंपनी ने इसमें 3 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। साथ ही फोन में IP65 रेटिंग दी गई है जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है।