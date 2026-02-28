अब कांच करेगा हार्ड ड्राइव का काम, 10,000 साल तक सुरक्षित रहेगा डेटा

टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदलती जा रही है और समय के साथ ज़्यादा एडवांस हो रही है। समय-समय पर वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई-नई खोजें करते रहते हैं। दुनिया में तेज़ी से बढ़ते डिजिटल डेटा के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने कांच में हजारों वर्षों तक डेटा सुरक्षित रखने की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। कंपनी की रिसर्च यूनिट ‘प्रोजेक्ट सिलिका’ के तहत वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका खोजा है, जिससे ठोस कांच के भीतर अल्ट्रा-फास्ट लेज़र की मदद से डेटा स्टोर किया जा सकेगा।