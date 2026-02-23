23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

AC खरीदने से पहले जरूर पढ़ें! एक छोटी सी गलती गर्मियों में बड़ा नुकसान कर सकती है, यह गाइड जरूर पढ़ लें

AC Guide : गर्मी आने से पहले एक फैसला आपकी राहत या परेशानी तय कर सकता है। AC लेने से पहले ये बात जान ली तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nikhil Parmar

Feb 23, 2026

AC Buying Guide For Room

AC Buying Guide For Room| Image Source: ChatGpt

AC Buying Guide: सर्दियों का मौसम धीरे धीरे अब खत्म होने लगा हैं। गर्मियां शुरू होते ही AC की मांग तेजी से बढ़ जाती है। कई लोग बिना पूरी जानकारी के एयर कंडीशनर खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कई बार AC या तो कम ठंडा करता है या बिजली का बिल ज्यादा आता है। अगर आप भी नया AC लेने की सोच रहे हैं, तो पहले यह गाइड जरूर पढ़ लें।

AC By Room Size: कितना टन AC लें?

AC की क्षमता टन में मापी जाती है। सही टन का चुनाव करना बेहद जरूरी है।

  • 100–120 स्क्वायर फुट कमरा- 1 टन AC
  • 120–180 स्क्वायर फुट कमरा- 1.5 टन AC
  • 180–250 स्क्वायर फुट कमरा- 2 टन AC

अगर कमरा ऐसे बना हुआ है की कमरे पर धूप ज्यादा पड़ती है या ऊंची छत है, तो थोड़ा ज्यादा टन का AC लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। गलत टन लेने से या तो ठंडक कम मिलेगी या बिजली ज्यादा खर्च होगी।

AC Star Rating: क्यों जरूरी है?

  • AC पर लगी स्टार रेटिंग उसकी बिजली बचत क्षमता बताती है। यह स्टार रेटिंग 1 से 5 के बीच होती है।
  • 5 स्टार AC कम बिजली खपत करता है।
  • 3 स्टार AC थोड़ा ज्यादा बिजली ले सकता है।
  • रोज 6–8 घंटे AC चलाते हैं, तो 5 स्टार मॉडल फायदेमंद रहता है।

Inverter AC OR Normal AC: कौन सा लें?

आजकल ज्यादातर लोग इन्वर्टर AC चुनते हैं क्योंकि यह शांत और किफायती माना जाता है।
Inverter AC: इसकी खास बात यह है की ये कमरे के तापमान के हिसाब से स्पीड कम-ज्यादा करता है। इससे बिजली की बचत होती है। बार-बार ऑन ऑफ करने की परेशानी नहीं रहती।
Non-Inverter AC: यह अपनी तय स्पीड पर चलता है जिसे आप रिमोट से कंट्रोल करते है। ये बिजली जाने पर ऑफ हो जाता है इसलिए इसमें बार-बार ऑन ऑफ की समस्या रहती है। जिससे बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है।

AC Coil: कॉपर या एल्यूमिनियम कॉइल?

एल्यूमिनियम कॉइल की तुलना में कॉपर कॉइल बेहतर मानी जाती है। क्योंकी-

  • कॉपर कॉइल जल्दी ठंडा करती है।
  • कॉपर कॉइल टिकाऊ होती है।
  • कॉपर कॉइल की मरम्मत आसान होती है

AC Features: जरूरी फीचर्स क्या देखें?

  • डस्ट फिल्टर
  • एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर
  • स्लीप मोड
  • टाइमर
  • ऑटो क्लीन फीचर

लेकिन सिर्फ फीचर्स देखकर AC न खरीदें, जरूरत के हिसाब से चुनें।

AC Electricity Bill: बिजली बिल कैसे कम रखें?

  • तापमान 24–26 डिग्री पर रखें
  • कमरे को बंद रखकर AC चलाएं
  • अपने AC की समय-समय पर सर्विस कराएं

AC खरीदते समय ब्रांड से ज्यादा जरूरी है सही टन, सही स्टार रेटिंग और सही तकनीक चुनना। अगर आप कमरे के साइज और बिजली खपत को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे, तो गर्मियों में राहत भी मिलेगी और बिल भी कंट्रोल में रहेगा।

ये भी पढ़ें

क्या आपका फोन और AI पहले से दे सकते हैं भूकंप की चेतावनी? Malaysia के खतरनाक भूकंप को कैसे मापा गया?
टेक्नोलॉजी
Android Earthquake Alert System

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Feb 2026 05:09 pm

Hindi News / Technology / AC खरीदने से पहले जरूर पढ़ें! एक छोटी सी गलती गर्मियों में बड़ा नुकसान कर सकती है, यह गाइड जरूर पढ़ लें

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

क्या आपका फोन और AI पहले से दे सकते हैं भूकंप की चेतावनी? Malaysia के खतरनाक भूकंप को कैसे मापा गया?

Android Earthquake Alert System
टेक्नोलॉजी

मैदान पर अंपायर ने उंगली उठाई, लेकिन DRS ने बदला फैसला, जानिए कैसे काम करती है ये तकनीक

DRS Technology In Cricket
टेक्नोलॉजी

WhatsApp लेकर आ रहा शानदार फीचर, अब तय समय पर अपने आप पहुंच जाएगा मैसेज

टेक्नोलॉजी

गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो टूक, बोले- अच्छे काम का अपमान किया…

Ashwini Vaishnaw on Galgotias University Row
राष्ट्रीय

गाड़ी की RC खो गई है तो अब टेंशन खत्म! ये तरीका अपनाकर बिना RTO गए मिनटों में डाउनलोड करें आरसी

Online RC download
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.