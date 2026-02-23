AC खरीदने से पहले जरूर पढ़ें! एक छोटी सी गलती गर्मियों में बड़ा नुकसान कर सकती है, यह गाइड जरूर पढ़ लें

आजकल ज्यादातर लोग इन्वर्टर AC चुनते हैं क्योंकि यह शांत और किफायती माना जाता है।

Inverter AC: इसकी खास बात यह है की ये कमरे के तापमान के हिसाब से स्पीड कम-ज्यादा करता है। इससे बिजली की बचत होती है। बार-बार ऑन ऑफ करने की परेशानी नहीं रहती।

Non-Inverter AC: यह अपनी तय स्पीड पर चलता है जिसे आप रिमोट से कंट्रोल करते है। ये बिजली जाने पर ऑफ हो जाता है इसलिए इसमें बार-बार ऑन ऑफ की समस्या रहती है। जिससे बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है।