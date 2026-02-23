AC खरीदने से पहले जरूर पढ़ें! एक छोटी सी गलती गर्मियों में बड़ा नुकसान कर सकती है, यह गाइड जरूर पढ़ लें

AC Buying Guide For Room| Image Source: ChatGpt
AC Buying Guide: सर्दियों का मौसम धीरे धीरे अब खत्म होने लगा हैं। गर्मियां शुरू होते ही AC की मांग तेजी से बढ़ जाती है। कई लोग बिना पूरी जानकारी के एयर कंडीशनर खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कई बार AC या तो कम ठंडा करता है या बिजली का बिल ज्यादा आता है। अगर आप भी नया AC लेने की सोच रहे हैं, तो पहले यह गाइड जरूर पढ़ लें।
AC की क्षमता टन में मापी जाती है। सही टन का चुनाव करना बेहद जरूरी है।
अगर कमरा ऐसे बना हुआ है की कमरे पर धूप ज्यादा पड़ती है या ऊंची छत है, तो थोड़ा ज्यादा टन का AC लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। गलत टन लेने से या तो ठंडक कम मिलेगी या बिजली ज्यादा खर्च होगी।
आजकल ज्यादातर लोग इन्वर्टर AC चुनते हैं क्योंकि यह शांत और किफायती माना जाता है।
Inverter AC: इसकी खास बात यह है की ये कमरे के तापमान के हिसाब से स्पीड कम-ज्यादा करता है। इससे बिजली की बचत होती है। बार-बार ऑन ऑफ करने की परेशानी नहीं रहती।
Non-Inverter AC: यह अपनी तय स्पीड पर चलता है जिसे आप रिमोट से कंट्रोल करते है। ये बिजली जाने पर ऑफ हो जाता है इसलिए इसमें बार-बार ऑन ऑफ की समस्या रहती है। जिससे बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है।
एल्यूमिनियम कॉइल की तुलना में कॉपर कॉइल बेहतर मानी जाती है। क्योंकी-
लेकिन सिर्फ फीचर्स देखकर AC न खरीदें, जरूरत के हिसाब से चुनें।
AC खरीदते समय ब्रांड से ज्यादा जरूरी है सही टन, सही स्टार रेटिंग और सही तकनीक चुनना। अगर आप कमरे के साइज और बिजली खपत को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे, तो गर्मियों में राहत भी मिलेगी और बिल भी कंट्रोल में रहेगा।
