गाड़ी की RC खो गई है तो अब टेंशन खत्म! ये तरीका अपनाकर बिना RTO गए मिनटों में डाउनलोड करें आरसी

RC Download Online: कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) कहीं रखकर भूल जाते हैं, पानी लगने से खराब हो जाती है या फिर खो जाती है। इस परेशानी में लोगों को RTO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। लंबी लाइन, आवेदन और उसके बाद इंतजार लोगों को परेशान कर देता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब ऑनलाइन सिस्टम से ये काम आसानी से हो जाता है। अब RC की डिजिटल कॉपी घर बैठे डाउनलोड की जा सकती है। बस आपके पास गाड़ी के संबंधित जरूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते है, कैसे अपनी खोई RC वापस पाएं।
देशभर के वाहनों का रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखा गया है, जिसे Ministry of Road Transport and Highways संचालित करता है। इसी के तहत VAHAN 4.0 पोर्टल काम करता है। VAHAN 4.0 पोर्टल पर वाहन मालिक अपनी गाड़ी की बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यहीं से RC की डिजिटल कॉपी भी प्राप्त की जा सकती है।
Vehicle Registration Certificate: RC डाउनलोड करने के लिए आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। सरकार के नियमों के अनुसार, DigiLocker या mParivahan में उपलब्ध दस्तावेज वैध माने जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस जांच के दौरान इन्हें स्वीकार किया जाता है।
