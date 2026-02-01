PhonePe यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब बिना पिन के इतने हजार कर सकेंगे पेमेंट

PhonePe New Payment Feature: डिजिटल पेमेंट की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही PhonePe ने यूजर्स के लिए एक अहम फीचर पेश किया है। अब आपको हर बार UPI पेमेंट करते समय PIN याद रखने या डालने की झंझट नहीं होगी। कंपनी ने नया "Biometric Authentication फीचर" रोलआउट किया है, जिसके जरिए फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन से ही भुगतान किया जा सकेगा। यह सुविधा 5,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी किया गया है। iOS यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।