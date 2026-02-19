नौकरियां खा जाएगा AI? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले- तकनीक से डरने की…

India AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में उस वक्त खास हलचल दिखी, जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर अपनी राय रखी। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के बीच जहां आम लोगों में ये डर बना रहता है कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा, वहीं पिचाई ने इस धारणा को चुनौती देते हुए एक अलग दृष्टिकोण सामने रखा।