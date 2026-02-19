मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, आखिर ऐसा क्यों बोली प्रियंका गांधी?

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस पार्टी फरवरी के अंत तक असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। प्रियंका गांधी का यह दौरा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति और उम्मीदवारों की सूची पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।