पति के सामने पत्नी का रेता गला, 65 लाख के गहने लेकर फरार हत्यारा

पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस जघन्य हत्या के पीछे कर्ज का भारी बोझ था। आरोपी शिवकुमार, एक थोक दुकान का मालिक, पर शोभा दंपत्ति से लगभग 8 लाख रुपये का कर्ज था। रात करीब 1:03 बजे शिवकुमार रात के अँधेरे में घर में घुसा और शोभा के पति के सामने ही उनका गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जब नकदी हाथ नहीं लगी, तो आरोपी ने शोभा के मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और अन्य कीमती आभूषण लूट लिए। पुलिस के अनुसार कुल लगभग 450 ग्राम सोना चोरी हुआ है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपये बताई जा रही है।