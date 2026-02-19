तैयार किया जा रहा एक और गोडसे- राहुल गांधी को लोकसभा में गोली मारने की धमकी वाला वीडियो शेयर कर बोले पवन खेड़ा

Rahul Gandhi Death Threat: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दी गई है। वीडियो के सामने आने के बाद पार्टी नेताओं में आक्रोश में है। यूथ कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि धमकी देने वाले व्यक्ति की अब तक ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है।