फ्रांस के राष्ट्रपति ने लगाया ‘जय हो’ का नारा, एआई समिट में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की उठाई मांग

हालांकि, उनके भाषण का सबसे अहम हिस्सा बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा रहा। मैक्रों ने स्पष्ट कहा कि जो चीजें वास्तविक दुनिया में बच्चों के लिए प्रतिबंधित हैं, उन्हें इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।