450 से कम रूपए में कौनसा रिचार्ज है सबसे ‘पावरफुल’? Jio, Airtel या Vi चुनने से पहले जानिए Best Prepaid Plan

Best Recharge: 450 रुपये से कम के होने वाले प्रीपेड प्लान आजकल हर यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। रोज 2GB से लेकर 4GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT सब्सक्रिप्शन। Jio, Airtel और Vi तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को लुभाने में लगी हैं। लेकिन असली फायदा किसके प्लान में है? आपके लिए कौनसा प्लान बेहतर हो सकता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं।
ज्यादा OTT चाहिए- Jio
ज्यादा डेटा और 5G स्पीड- Airtel
OTT बंडल और नेटवर्क ऑफर- Vi
ध्यान रखें कि प्लान के बेनिफिट्स और 5G उपलब्धता सर्किल के अनुसार बदल सकते हैं। रिचार्ज से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर डिटेल जरूर चेक करें।
