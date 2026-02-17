Apple Event 2026: iPhone 17e से लेकर AI चिप वाली MacBook तक देखने को मिल सकता है, क्या है इस बार Apple की अगली धूम?

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र iPhone 17e बना हुआ है, जो Apple की 17 सीरीज में एक सस्ता मॉडल होने की संभावना जताई जा रही है। लीक्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो इसको बेहतर कलर और क्लैरिटी देगा। साथ ही फोटोग्राफी के लिए 48MP का मेन कैमरा और फ्रंट में 18MP सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है।लीक्स की माने तो Apple के अपकमिंग मॉडल में नया A19 चिप देखने को मिल सकता है, जो पावर एफिशिएंसी में सुधार लाएगा। साथ ही इसमें iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम, USB Type-C पोर्ट और GPS, NFC जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।