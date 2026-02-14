खेत में खुद बरसेगी बारिश, रेन गन सिस्टम से खुश हैं किसान, आखिर क्या है ये Rain Gun तकनीक?

रेन गन खेतों में सिंचाई की एक हाई-प्रेशर स्प्रिंकलर तकनीक है, जो खेत के अंदर बिल्कुल बारिश जैसी फुहार छोड़ती है। इसे मोटर और पाइप लाइन से जोड़ा जाता है। जैसे ही मोटर प्रेशर से पानी को बाहर लाती है, यह उस प्रेशर के कारण गोल घूमते हुए खेत के बड़े एरिया में पानी छोड़ती है। बताया जा रहा है की पारंपरिक बाढ़ सिंचाई (फ्लड इरिगेशन) के मुकाबले में इससे पानी सीधे फसल की जड़ों तक और नियंत्रित मात्रा में पहुंचता है। आइए जानते हैं इस Rain Water Harvesting Project (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के फायदे-