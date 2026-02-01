OTP Scam रोकने के लिए डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ कदम, AI से अब मिलेंगे रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट

Airtel AI Fraud Alert: देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड और ओटीपी स्कैम ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधी खुद को किसी बैंक का अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर बताकर लोगों को ठग लेते है। व्यक्ति की गोपनीय जानकारी शेयर करवाने की कोशिश करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारती एयरटेल लिमिटेड (Airtel) ने AI पर बना फ्रॉड अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो यूजर्स को रियल टाइम में ऐसी संदिग्ध कॉल आने पर चेतावनी देगा। जिससे लोग सजग रहेंगे।