Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए तो घर बैठे ऐसे पाएं दोबारा, जाने आसान तरीका

UIDAI से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आपके द्वारा डाउनलोड किया गया e-Aadhaar पूरी तरह वैध दस्तावेज माना जाएगा। इसे आप प्रिंट कर के कहीं भी पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरी तरह से पासवर्ड से सुरक्षित होता है अगर आपको प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं।