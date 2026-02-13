Aadhaar Card खो गया या नंबर भूल गए तो घर बैठे ऐसे पाएं दोबारा, जाने आसान तरीका

Aadhaar Card Recovery Online(AI Image-ChatGpt)
Aadhar Card Lost: कई लोगों को लगता हैं कि आधार कार्ड अगर खो जाता है तो पूरा प्रोसेस करके दोबारा बनवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार वापस पाने की आसान प्रक्रिया दी है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना आधार नंबर और कार्ड दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
आधार कार्ड बैंक खाते, सरकारी योजनाओं, सिम कार्ड, पैन कार्ड लिंकिंग और लगभग हर जरूरी कामों में इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर आधार नंबर याद न हो या कार्ड ही खो जाए, तो कई काम अटक सकते हैं। इसलिए इस समस्या से बचने का सही और सुरक्षित तरीका जानना बहुत जरूरी है।
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आप घर पर बैठे-बैठे ही अपना आधार नंबर (UID) या एनरोलमेंट आईडी (EID) दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो आपको सबसे पहले नजदीकी Aadhaar Seva Kendra (आधार सेवा केंद्र) या नामांकन केंद्र जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद आप अपना आधार नंबर जान सकते हैं और आधार की प्रिंट कॉपी भी ले सकते हैं। प्रिंट के लिए निर्धारित शुल्क लिया जा सकता है।
UIDAI से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आपके द्वारा डाउनलोड किया गया e-Aadhaar पूरी तरह वैध दस्तावेज माना जाएगा। इसे आप प्रिंट कर के कहीं भी पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरी तरह से पासवर्ड से सुरक्षित होता है अगर आपको प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं।
