Valentines Day Scam 2026: एक मैसेज और उड़ जाएंगे आपके पैसे! प्यार के नाम पर चल रहा बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड

Valentines Day 2026: वैलेंटाइन डे आने वाला है इसी के साथ कई फ्रॉड भी एक्टिव हो है। जहां लोग गिफ्ट, डेट और सरप्राइज की प्लानिंग में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कैमर्स आपके पैसे उड़ाने की फ़िराक में हैं। Valentines Day स्कैम से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग इस मौके का पूरा फायदा उठाते है। I Love You और Miss You जैसे मैसेज करके लोगों को इमोशनली जाल में फंसा लेते हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक, एक QR स्कैन करना या एक फॉर्म भरना आपकी मेहनत की कमाई खा सकता है।