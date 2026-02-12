Ayushman Card 2026: आयुष्मान कार्ड बनाने के चक्कर खत्म! अब आसान हुआ गांव में कार्ड बनाना, 5 लाख इलाज वाली योजना में बड़ा बदलाव?



Ayushman Card: अब Ayushman Card बनवाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी स्तर पर अपना दायरा बढ़ाते हुए राशन डीलर (कोटेदार), आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पीएचसी सखी (PHC SAKHI), सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) और ग्रामीण क्षेत्रों के फार्मासिस्ट को भी कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ताकि अब आयुष्मान कार्ड बनाना और ज्यादा आसान हो जाए। इस फैसले का मकसद है कि पात्र लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें और ज्यादा से ज्यादा परिवार योजना से जुड़ सकें। ताकि हर परिवार को इसका लाभ मिल सकें। इसके लिए बड़ी संख्या में ऑपरेटर आईडी भी जारी की गई हैं और चयनित लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।